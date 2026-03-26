YouTube acelera su crecimiento en 2026 con IA y creadores - 2btube

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo

YouTube continúa consolidándose como plataforma líder en consumo audiovisual global y de recomendación, en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la fragmentación de formatos y la creciente profesionalización del ecosistema digital, en el que compañías como 2btube juegan un papel clave impulsando el desarrollo de creadores y estrategias de contenido.

Con más de 2.500 millones de usuarios mensuales, la plataforma alcanza a más del 30% de la población mundial y cerca del 40% de los usuarios de internet. En términos de consumo, supera las 1.000 millones de horas de contenido visualizadas cada día en televisores, reflejo del crecimiento sostenido del consumo en pantallas conectadas (YouTube, 2025).

En España, YouTube refuerza su liderazgo como la plataforma gratuita más utilizada, con una penetración superior al 70% en población adulta y más de 35 millones de usuarios mensuales, consolidándose como uno de los principales puntos de acceso al contenido audiovisual digital (Kantar / YouTube España, 2025).

Estas cifras contextualizan las conclusiones del evento #2bTalks, organizado por 2btube, partner oficial de YouTube, donde expertos del sector analizaron las tendencias que están redefiniendo la creación de contenido, la relación con las audiencias y las oportunidades para marcas y creadores en 2026.

Durante la jornada, se destacó cómo YouTube ha evolucionado hacia un entorno multiplataforma capaz de integrar distintos formatos y pantallas, con especial crecimiento en televisión conectada. La inteligencia artificial se posiciona como uno de los principales motores de esta transformación, optimizando tanto la recomendación de contenidos como la toma de decisiones basada en datos, mientras que su sistema de descubrimiento, basado en la relevancia y el engagement, sigue siendo clave para el crecimiento de los canales.

El evento también puso en valor el papel de los creadores, cada vez más influyentes en la construcción de audiencias y en la generación de confianza, consolidándose como nuevos referentes culturales. Asimismo, se destacó la evolución hacia modelos que integran contenido, datos y negocio, donde la convergencia entre branded content y performance media abre nuevas oportunidades para las marcas.

Más allá de su liderazgo en consumo, YouTube se posiciona como un activo estratégico en el nuevo paradigma de visibilidad impulsado por la inteligencia artificial. Un estudio de Ahrefs, basado en el análisis de 75.000 marcas, identifica a YouTube como el factor con mayor correlación con la visibilidad en sistemas como ChatGPT, Gemini o Google AI Overviews, con un índice de 0,737, el más alto entre todas las variables analizadas (Ahrefs, 2025).

En paralelo, cerca del 29,5% los Google AI Overviews citan YouTube como fuente, superando a plataformas como Reddit (BrightEdge; Digiday, 2026). Este cambio se produce en un contexto en el que el 50% los consumidores ya utiliza motores de búsqueda con IA para tomar decisiones, mientras que se estima que hasta 750.000 millones de dólares en ingresos estarán vinculados a este tipo de búsquedas en Estados Unidos antes de 2028 (McKinsey & Company, 2025).

Estos datos reflejan una transformación estructural: la visibilidad digital deja de depender exclusivamente del posicionamiento en buscadores y pasa a definirse por la capacidad de ser citado en respuestas generadas por inteligencia artificial. En este contexto, la disciplina conocida como GEO (Generative Engine Optimization) redefine la arquitectura del contenido.

Para marcas y creadores, el impacto es directo. El contenido que no está diseñado para ser interpretado y citado por sistemas de IA pierde relevancia. Títulos y descripciones deben ser estructuralmente claros, las transcripciones se convierten en activos estratégicos y la organización narrativa - a través de capítulos, preguntas y respuestas - facilita que los sistemas generativos identifiquen y procesen la información. La construcción explícita de la autoridad de marca se vuelve clave para posicionarse como fuente de referencia.

En este nuevo entorno, YouTube emerge como una infraestructura de conocimiento, capaz de integrar escala, profundidad y estructura. Su capacidad para concentrar contenido audiovisual organizado y con señales claras de autoridad lo posiciona como el entorno más relevante para el desarrollo de estrategias de contenido en la era de la IA.

Las conclusiones de #2bTalks refuerzan una idea clara: la transición ya no es gradual. El contenido bien construido no solo mejora su rendimiento en plataformas, sino que empieza a definir qué marcas forman parte del conocimiento estructurado que consumen las audiencias.

En este nuevo paradigma, la pregunta clave para las marcas es clara: ¿qué lugar ocupa su marca en las respuestas que la inteligencia artificial construye sobre su sector?

Sobre 2btube

2btube es una consultora de estrategias digitales especializada en conectar con el público joven. Con oficinas y estudios de producción en España, Estados Unidos y Latinoamérica, cuenta con una amplia trayectoria en desarrollo, comercialización, producción y gestión de contenidos y campañas publicitarias, con más de 500 clientes. 2btube proporciona servicios de consultoría estratégica, creatividad, branded content, influencer marketing y producción a medida en sus estudios propios, atrayendo a audiencias de forma orgánica o mediante estrategias de paid media en cualquier red social o plataforma.

Cuenta con una red de más de 700 creadores y propietarios de contenido que alcanzan una audiencia de más de 600 millones de seguidores cuyas publicaciones superan los 5.000 millones de visualizaciones al mes. 2btube incrementa la audiencia y monetización de sus creadores; protege su contenido y gestiona su inventario publicitario gracias a sus alianzas con plataformas como YouTube, Meta, Twitch, TikTok y Spotify.

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