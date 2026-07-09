Zerovoz lanza la primera centralita en la nube para pymes con un agente virtual integrado - Zerovoz

(Información remitida por la empresa firmante)

A través de su 'Smart IA', la marca del Grupo Gigas democratiza la atención telefónica automatizada eliminando los gastos de implantación y los costes adicionales por uso de IA

Madrid, 09 de julio de 2026.– Zerovoz, la marca especialista en comunicaciones unificadas de Grupo Gigas, acaba de lanzar la primera centralita en la nube que integra un agente virtual de serie. A través de su innovadora solución 'Smart IA', la compañía se propone democratizar de forma definitiva la atención telefónica automatizada para las pymes, eliminando por completo los habituales gastos de implantación y costes de uso de la inteligencia artificial de voz, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas acceder a tecnología de última generación sin comprometer sus presupuestos.

El interés de las empresas españolas por integrar un agente virtual en sus procesos de atención al cliente choca a menudo con una barrera económica insalvable. Para romper con esta dinámica del mercado, Zerovoz desarrolló la primera centralita virtual que incluye un recepcionista inteligente de serie, totalmente integrado y sin sobrecostes dentro de su plan de precios 'Smart IA'.

Smart IA, es una solución nativa y lista para usar, sin cuotas de instalación ni grandes inversiones financieras. El servicio ofrece atención automatizada de última generación y convive con un plan básico de conectividad convencional, posicionando a la firma de forma disruptiva en el mercado.

El pilar de este servicio es ‘Paco’, un recepcionista virtual de IA operativo las 24 horas que responde en lenguaje natural, toma recados y gestiona transferencias de forma automática. Al erradicar las llamadas perdidas por saturación o fuera de horario, la herramienta asegura un retorno de inversión inmediato para las empresas.

Además, incluye una función de triaje avanzado capaz de evaluar la prioridad de las comunicaciones nocturnas y derivar de urgencia los casos críticos a los servicios de guardia correspondientes. Este movimiento impulsa la madurez digital de las telecomunicaciones corporativas.

Propuestas como la de Zerovoz demuestran que el verdadero valor de la IA no radica en la complejidad, sino en ofrecer herramientas sencillas y accesibles de serie diseñadas para resolver los problemas cotidianos del tejido empresarial.

SOBRE ZEROVOZ:

Zerovoz es un operador de telecomunicaciones español especializado en telefonía IP y servicios en la nube para empresas. Marca del grupo tecnológico Gigas, ofrece servicios de centralita virtual, fibra, telefonía móvil y soluciones avanzadas de call center con el objetivo de reducir los costes corporativos. Más info: Alvar Font - comunicados@zerovoz.com

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