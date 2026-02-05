Zucchetti Spain muestra el potencial de la IA en la gestión del talento y de la cadena de suministro

2 Guías sobre la aplicación de la IA a la gestión empresarial - Zucchetti Spain

Bilbao 5 de febrero de 2026.-

El fabricante de soluciones de software empresarial lanza dos nuevas guías didácticas, en las que aborda las oportunidades de utilizar soluciones de gestión impulsadas con Inteligencia Artificial

La guía "ERP, IA y Supply Chain" muestra el camino para transformar la gestión de la cadena de suministro.



La nueva guía "Talento y eficiencia. Cómo mejorar la plantilla con una solución global de RRHH con IA" explica los pasos para facilitar la evolución en la gestión de personal a través del software de RRHH.



Zucchetti Spain, fabricante de soluciones IT de referencia en el mercado español, sigue a la vanguardia en la incorporación de la IA a las herramientas de gestión empresarial. Concretamente, en esta ocasión ha decidido mostrar las claves esenciales para aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial en dos áreas que plantean grandes desafíos para las empresas: la gestión de la cadena de suministro y la gestión del talento.



En un mercado marcado por la automatización, el Big Data y la toma de decisiones basada en datos, Zucchetti muestra la hoja de ruta para que las organizaciones puedan optimizar sus procesos desde una perspectiva integral, con soluciones integradas que permitan conectar todas las áreas del negocio. Las dos guías están disponibles ya de forma gratuita en la web del fabricante de software.



Hacia una gestión de la cadena de suministro conectada e inteligente

Las industrias y fabricantes se enfrentan a considerables desafíos que se han visto acrecentados con el actual ritmo de mercado. La falta de visibilidad sobre la cadena de suministro hace más compleja la gestión de cada uno de los procesos, dificultando que haya un control en tiempo real de la trazabilidad.



Para hacer frente a los cambios en la demanda, evitar las roturas de stock y llevar una gestión de inventario inteligente, Zucchetti analiza en su guía "IA y Supply Chain. Cómo optimizar la Cadena de Suministro con un ERP inteligente" las claves para mejorar la previsibilidad y el control de procesos a través de un conjunto de soluciones integradas con Inteligencia Artificial.



Disponer de un ERP con IA, como Solmicro ERP de Zucchetti Spain, permite a las empresas adaptar la producción a la demanda mediante análisis predictivo e integrar todas las áreas del negocio, desde compras y ventas hasta producción, almacén y finanzas.



Esta visión se completa integrando soluciones SGA-WMS, que optimizan la gestión de almacenes y el control de inventarios para evitar excesos o roturas de stock, y sistemas MES que conectan la operativa de planta con la estrategia empresarial, facilitando la monitorización de procesos, el control de calidad y la integración con tecnologías IoT.



La IA, clave para impulsar el talento y la eficiencia en la gestión de recursos humanos

La gestión del talento avanza hacia modelos más eficientes apoyados en la tecnología y los datos. Las soluciones actuales de RRHH facilitan la toma de decisiones, automatizan tareas administrativas —como la elaboración de nóminas— y permiten personalizar la formación del personal, incorporando la Inteligencia Artificial como un recurso adicional para optimizar estos procesos.



Hoy la IA juega un papel decisivo en toda la estrategia de gestión del talento en la empresa, como se explica en la guía didáctica "Talento y eficiencia. Cómo mejorar la plantilla con una solución global de RRHH con IA". Facilita la incorporación de herramientas estratégicas para automatizar y reducir las tareas administrativas, así como tomar decisiones de RRHH a partir del análisis de datos de talento, costes laborales, rendimiento, satisfacción laboral o formación.



La selección laboral con IA o la evaluación de la motivación del personal a través de eNPS, así como las herramientas de People Analytics, representan una tendencia que favorece la eficiencia en el Departamento de RRHH y la fidelización del talento. En esta línea, la plataforma de soluciones integrales con IA Zucchetti HR, ayuda a las empresas a evolucionar hacia un nuevo modelo de gestión de RRHH basado en las personas, la automatización administrativa y la toma de decisiones basadas en datos.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.250 millones de euros en 2024 en su división de software y 9.500 empleados, 2.600 de ellos dedicados en exclusiva al I+D+i, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.



Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con más de 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 24,5 millones de euros en 2025 y más de 4.000 clientes.



Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, hub digital para trámites con la Administración y ciberseguridad.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, y el apoyo del potente equipo de investigación y desarrollo del Grupo Zucchetti, lo que le ha reportado importantes reconocimientos: "Premio Mejor Proveedor del sector Despachos Profesionales" en 2025 (Premios ProDespachos & Emprendedores), "Premio Innovación 2024" (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); "Premio Innovación en Desarrollo de Software" en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), "Premio Empresa del Año" en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y "Premio Mejor Software de RRHH" en 2019 (Premios El Economista).





