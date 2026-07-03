Los zumos y gazpachos europeos ponen en valor su contribución en una alimentación variada y equilibrada

Autoridades MAPA y Presidente Zumos y Gazpachos de España - Zumos y Gazpachos de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de julio 2026.- La jornada 'Mucho que contar. Mucho que aportar', organizada por Zumos y Gazpachos de Europa, reunió a profesionales de la nutrición, investigadores y representantes institucionales para ponen en valor los zumos y gazpachos como parte de un patrón alimentario saludable, culturalmente próximo y sostenible

Bajo el lema 'Mucho que contar. Mucho que aportar', el sector de zumos y gazpachos celebró en Madrid una jornada que reunió a instituciones, investigadores, profesionales de nutrición y periodistas. Organizada por Zumos y Gazpachos de España, la cita puso de manifiesto la importancia de acercar al consumidor el proceso que hay detrás de estos alimentos, desde el origen hasta su elaboración, destacando el trabajo de un sector comprometido con la calidad, la innovación y la sostenibilidad.



Durante la apertura institucional, el presidente de Zumos y Gazpachos de España, José Hernández, destacó el compromiso del sector que genera miles de puestos de trabajo, dinamiza el medio rural y exporta a más de 120 países. Subrayó la importancia de seguir acercando al consumidor la realidad de unos productos elaborados con materias primas de calidad y un proceso de producción que permite aprovechar mejor frutas y hortalizas, contribuyendo a reducir el desperdicio alimentario y a avanzar hacia un modelo alimentario más sostenible.



La mesa redonda 'De la investigación a la divulgación' reunió a la investigadora científica del CSIC, Dolores del Castillo; al dietista-nutricionista y divulgador Luis Zamora; y a la periodista y creadora de contenido Sabina Banzo, moderados por el secretario general de Zumos y Gazpachos de España, Javier Valle.



Los participantes coincidieron en la importancia de trasladar al consumidor mensajes claros, comprensibles y basados en la evidencia científica, poniendo en valor el papel que los zumos y gazpachos pueden desempeñar dentro de una alimentación variada y equilibrada y evitando simplificaciones que puedan generar confusión. En este contexto, Dolores del Castillo recordó que la evidencia científica sobre salud debe comunicarse con prudencia, pero también con claridad.



Durante su intervención, Luis Zamora defendió que zumos y gazpachos tienen cabida dentro de una alimentación variada, equilibrada y saludable. Explicó que estos productos no pretenden sustituir el consumo de frutas y hortalizas frescas, sino complementarlo con opciones nutricionalmente valiosas y adaptadas a distintos momentos de consumo. Además, recordó que ningún alimento debe valorarse de forma aislada, sino en el contexto del conjunto de la dieta y de los hábitos de vida de cada persona.



Desde el ámbito de la divulgación gastronómica, Sabina Banzo destacó la importancia de acercarlos al consumidor de forma sencilla, rigurosa y sin prejuicios. Señaló que responden a una demanda creciente de alimentos prácticos que facilitan la incorporación de frutas y hortalizas a la alimentación diaria sin renunciar a la calidad, y defendió la necesidad de seguir combatiendo los mitos existentes.



Durante la jornada se puso de relieve la contribución del sector a la sostenibilidad. La transformación de frutas y hortalizas permite aprovechar productos que, manteniendo toda su calidad, no siempre encuentran salida en el mercado en fresco, favoreciendo un mejor aprovechamiento de la producción agrícola y reduciendo el desperdicio alimentario.



La jornada fue clausurada institucionalmente por Ana Rodríguez Castaño, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.





Emisor: Zumos y Gazpachos de Europa

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