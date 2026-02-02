ITALTEL recibe en su sede central de Milán a la Consejera de Economía de la CAM, Rocío Albert

Integrantes encuentro Italtel, Comunidad Madrid e Invest Madrid - Elaboración Propia

Visita organizada por Invest in Madrid, oficina regional del gobierno madrileño dedicada a la promoción y atracción de inversión extranjera

Madrid, 2 de febrero de 2026.- La sede central de la compañía tecnológica italiana ITALTEL, en Milán, ha sido el lugar de encuentro entre los máximos responsables de la empresa, con su consejero delegado, Carlo Filangeri, a la cabeza, y una delegación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, presidida por su titular, Rocío Albert.



La reunión en la capital de Lombardía ha sido promovida por Invest in Madrid, oficina regional del gobierno madrileño dedicada a la promoción y atracción de inversión extranjera. Durante la jornada, los representantes institucionales y directivos subrayaron la importancia de la colaboración público-privada como motor de la transformación digital en el sur de Europa. El encuentro ha servido para estrechar lazos comerciales y explorar nuevas sinergias tecnológicas, reafirmando el atractivo de la Comunidad de Madrid como un 'hub' de innovación preferente para multinacionales de alto valor añadido. Con esta visita, ITALTEL consolida su apuesta por el mercado español, alineando sus capacidades en infraestructuras digitales y operaciones inteligentes con la estrategia de crecimiento y digitalización que lidera el gobierno regional madrileño.



También estuvieron presentes en el encuentro, por parte de ITALTEL, Roberto Felline, CFO de Italtel; Paolo Allegra, Director del Digital Operation Center de Italtel; Alessandro Di Salvo, CEO de Italtel España, y Ercole Rovida, Director Comercial de Italtel España. Por su parte, junto a la titular de Economía participaron en la reunión, igualmente, el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez Muñoz y el director general de Invest in Madrid. Luis Socías.



La visita de los responsables madrileños se completó con un desayuno de trabajo con la participación de la consejera Albert y del presidente de la Cámara de Comercio de España en Italia, Luigi Pàtìmo.

