LONDRES, 11 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- El Foro Aurora se enorgullece en anunciar que 111 personalidades del sector político, académico, del mundo del espectáculo y de los negocios de todo el mundo se han unido al Foro Aurora como Embajadores de la Buena Voluntad, mostrando su dedicación para abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo.

Los cofundadores del Foro Aurora, Noubar Afeyan, Vartan Gregorian y Rubén Vardanyan, le dan la bienvenida a los Embajadores de la Buena Voluntad como divulgadores de la visión de Aurora al promover puntos de vista innovadores y eficaces para impulsar un cambio social positivo en Armenia y otros lugares del mundo.

El Foro Aurora [https://auroraprize.com/es/aurora/detail/14027/111-personalidades-de-todo-el-mundo-se-convirtieron--en-embajadores-de-la-buena-voluntad-del-foro-aurora] inaugural se llevará a cabo Armenia del 14 al 21 de octubre de 2019 y reunirá a líderes de opinión y generadores de cambio de Armenia y de todo el mundo para dar lugar a debates, compartir conocimiento y experiencias educativas y culturales en diversos sectores que incluyen la salud, la tecnología, la educación, las artes, la ecología y el humanitarismo. La realización del Foro Aurora es posible gracias a la cooperación de varias organizaciones de Armenia y de todo el mundo.

"Nos enorgullece haber podido establecer una red de personas que han tenido un impacto real en el mundo y, particularmente, en su campo de desempeño", dijo Vartan Gregorian, cofundador del Foro Aurora. "El papel de los Embajadores de la Buena Voluntad es clave para hacer del Foro Aurora una plataforma que inspire a la próxima generación para que de el salto hacia un cambio significativo".

El Foro Aurora 2019 coincide con un momento especial de la historia de Armenia. La transición del poder político no violenta que se dio el año pasado, colocó al país en el centro de la atención al demostrar cómo una nación con una fuerza laboral educada y comprometida con los medios pacíficos, puede impulsar un cambio nacional. La llamada "revolución de terciopelo" que se dio en el país, combinada con su ubicación entre oriente y occidente, sumado a su rico patrimonio cultural, llevó a que The Economist nombrara a Armenia (uno de los países más pequeños del mundo, tanto en territorio como población) como el país del año de 2018. El Foro Aurora aprovechará este impulso para resaltar las posibilidades del cambio social y las soluciones que pueden desarrollarse al combinar esfuerzos y recursos internacionales para el avance de la humanidad.

"No hay mejor momento para convocar y celebrar a quienes piensan distinto, a los innovadores en Armenia y de todo el mundo", dijo Armen Orujyan, CEO de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Armenia (Foundation for Armenian Science and Technology - FAST). "Realmente creemos que la experiencia y los logros profesionales de los Embajadores de la Buena Voluntad ayudarán a que el Foro sea un éxito y posicionarán a Armenia como un centro para el desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la región. El Foro Aurora será el epicentro de la creatividad y de la innovación que reúne algunos de los líderes en la ciencia y en la tecnología del mundo".

"El Foro Aurora se basa en nuestra creencia de que todos somos ciudadanos del mundo. Si aspiramos a enfrentar los desafíos más apremiantes del mundo, la educación es un elemento clave para hacerlo", dijo Gabriel Abad Fernández, director de UWC Dilijan. "Como educador, estoy muy emocionado de formar parte de este esfuerzo dedicado a lograr avances duraderos en el campo humanitario, educativo, social, cultural y científico. Además, estoy particularmente agradecido a los Embajadores de la Buena Voluntad de todo el mundo que ya se han unido para hacer que esta iniciativa sea un éxito".

Los Embajadores de la Buena Voluntad son anunciados el 10 de marzo de 2019, día que marca el cuarto aniversario de la Iniciativa Humanitaria Aurora. El Foro Aurora es organizado por la Fundación IDeA, FAST, Scholae Mundi Global Educational Platform, UWC Dilijan International College y Ameriabank.

