La 133 Feria física de Cantón prepara servicios sin preocupaciones y le invita a reunirse en abril

GUANGZHOU, China, 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La 133 edición de la Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la feria"), cuya inauguración está prevista para abril de 2023, integrará plenamente las exposiciones físicas y en línea a medida que se vaya ajustando y abriendo la política de entrada en China. La solicitud de invitación a la Feria de Cantón y el registro previo para el distintivo de comprador han comenzado recientemente para ayudar a los compradores internacionales a completar los procedimientos de asistencia de manera oportuna y sin problemas para unirse a la exposición fuera de línea.

La plataforma BEST es una herramienta multifuncional en línea, gratuita, creada por la Feria de Cantón especialmente para los compradores internacionales. Los compradores internacionales pueden conectarse a BEST para solicitar una invitación, registrarse previamente para obtener el distintivo de comprador, invitar a amigos a la Feria de Cantón, buscar productos y expositores, gestionar información personal o de la empresa y disfrutar de servicios de viajes de negocios. La Feria de Cantón ha optimizado los procedimientos operativos de la plataforma BEST para mejorar la eficiencia general y la experiencia de los empresarios internacionales y ayudarles a participar en la exposición física.

Los nuevos compradores que asistan a la feria por primera vez pueden registrar una nueva cuenta en BEST de forma gratuita, y solicitar una invitación tras registrarse previamente para obtener un distintivo de comprador. El proceso es sencillo, claro, cómodo y rápido. Una vez aprobada la preinscripción, los compradores pueden recoger sus distintivos en las oficinas de registro del Complejo Ferial de Cantón en Guangzhou o en la oficina de la feria en Hong Kong con el "Recibo de devolución" y documentos de identidad válidos para visitar la feria sin preocupaciones.

La 133 edición de la Feria de Cantón se celebrará en breve, y su exposición offline se iniciará en 3 fases. El nuevo proyecto de ampliación del Complejo Ferial de Cantón también se pondrá en marcha en la próxima edición, aumentando su superficie total de exposición de 1,18 millones de metros cuadrados a 1,5 millones. La Feria de Cantón de primavera de 2023 también optimizará sus categorías de exposición basándose en las nuevas tendencias del comercio internacional y las demandas de los comerciantes mundiales. Con una mejora integral de la escala y los servicios de exposición, la 133 Feria de Cantón ofrecerá oportunidades de negocio ilimitadas.

La Feria de Cantón espera dar la bienvenida a Guangzhou, China, a empresarios de todo el mundo. Visite BEST para mantenerse informado y prepararse con antelación para los asuntos de la feria. ( https://invitation.cantonfair.org.cn/Buy... ).

Para más consultas contacte con: Wu, service@cantonfair.org.cn

