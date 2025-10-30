La 138.ª Feria de Cantón impulsa la visibilidad global de materiales especializados y productos químicos

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La 138.ª Feria de Cantón centra la atención en el campo de rápido desarrollo de los nuevos materiales y productos químicos. Esta sección de exposición altamente especializada atrae a compradores con objetivos claros que se centran en la calidad del producto, su rendimiento en condiciones reales y la rentabilidad: cualidades que convierten a estos materiales y productos en un pilar de la innovación industrial.

La Feria de Cantón ha ayudado a empresas de los sectores de nuevos materiales y productos químicos a expandir su presencia internacional y a forjar alianzas a largo plazo. Este atractivo sigue atrayendo a nuevos participantes que buscan expandirse en los mercados globales. Entre ellos se encuentra un expositor que participa por primera vez y que se especializa en productos navales y de ingeniería a medida, como defensas de espuma EVA, defensas de caucho macizo, equipos de flotación y airbags.

El director general de la empresa expresó expectativas diversas respecto a su participación en la Feria de Cantón. A corto plazo, busca aprovechar su innovadora cartera de productos para conectar con socios globales e introducir las soluciones de equipos marinos inteligentes de China en los mercados internacionales. A largo plazo, la feria se considera una plataforma estratégica para destacar las capacidades integradas y de I+D de la empresa, fortalecer su presencia global y obtener información valiosa para la innovación y la planificación estratégica futuras.

Otro participante destacado es un expositor experimentado cuyo diversa cartera de productos abarca 11 categorías principales, incluyendo tratamiento de agua, vidrio y cerámica, y resinas para recubrimientos. En esta edición de la Feria de Cantón, la empresa presentó productos de alto valor, como materiales de titanio de primera calidad, soluciones ecológicas para el tratamiento de agua y detergentes químicos de uso diario, resaltando su competitividad en materia de sostenibilidad. Al presentar sus capacidades de servicio integral, desde la importación y el procesamiento de materias primas hasta la distribución, la empresa ayuda a los compradores internacionales a comprender mejor la solidez de su cadena de suministro integrada.

Con más de 90 ediciones de la Feria de Cantón a sus espaldas, la empresa ha desarrollado un sistema integral de marketing digital que abarca la captación de clientes antes de la feria, la interacción durante el evento y el seguimiento posterior. Este enfoque ha demostrado ser altamente eficaz, ofreciendo excelentes resultados tanto en la captación de clientes como en la gestión de pedidos en las últimas ediciones.

La sección de Nuevos Materiales y Productos Químicos se presentó en la 134.ª Feria de Cantón mediante una mejora estratégica de la antigua sección de productos químicos. Cada vez más, las empresas de sectores relacionados aprovechan la Feria de Cantón para expandirse a los mercados internacionales, consolidar alianzas a largo plazo y promover la aplicación global de nuevos materiales fabricados en China.

