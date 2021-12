Los 2021 ELLE STYLE AWARDS terminaron perfectamente en Shanghái, China

SHANGHÁI, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre, los premios 2021 ELLE Style Awards se celebraron con el tema "ORIENTE y MÁS ALLÁ" por ELLE China como un evento anual de moda más grande en SHANGRI-LA QIANTAN, SHANGHÁI. El día, cerca de 100 famosos asistieron con varios elementos orientales en su vestido, para hacerse eco de la escena llena de instalaciones orientales contemporáneas de vanguardia, lanzó un evento lleno de encanto oriental, escribió una maravillosa interpretación de la belleza contemporánea de Oriente.

En la alfombra roja, los famosos se vistieron con diferentes estilismos y maquillajes para actuar como la belleza oriental más representativa en sus propias mentes. La noche contó con impresionantes estrellas de la portada de ELLE, varias magníficas estrellas de la moda, etc. Cerca de un centenar de amigos famosos y supermodelos de ELLE hicieron acto de presencia y se reunieron para presenciar el glorioso momento.

Daisy Wang, consejera delegada de Hearst Greater China, Guo Miao, fundadora y presidenta de la marca Mageline y Nicole Xue, redactora jefe de ELLE China abrieron la ceremonia después de sus discursos. Durante la noche, se han anunciado varios premios representativos de la industria de la moda de peso pesado. Zhang Jiacheng, excelente fotógrafo de estética retro oriental, fue galardonado con el "Fotógrafo del Año". He Cong, que ha dominado las semanas de la moda este año, recibió el premio a "Supermodelo del Año". Dos jóvenes diseñadores con talento e influencia internacional, RUI Zhou/Cihang Chen MÄRCHEN, ganaron conjuntamente el "Diseñador independiente del año". Además, como nueva generación de poder en la industria de la moda, Nick Yang recibió el premio al "Nuevo Fotógrafo del Año" y Gu Xue ganó el "Nuevo Rostro de SuperModelo del Año".

Cabe mencionar que a los Premios ELLE Style de este año se han añadido tres nuevos premios "Más allá de los límites" bajo el lema "ORIENTE y MÁS ALLÁ", que se otorgan a las marcas y organizaciones que han superado los límites en sus respectivos campos. La Semana de la Moda de Shanghái, que se compromete a promover el desarrollo simultáneo del diseño creativo y el desembarco comercial de la industria de la moda china, basándose en la perspectiva local e internacional, concedió el premio "Beyond Boundary Fashion of the Year". Mageline, una marca de belleza de alta gama para el cuidado de la piel que crea productos nacionales positivos con espíritu artesanal, ganó el premio "Beyond Boundary Brand Power of the Year". WWF, comprometida con la protección del medio ambiente y que promueve activamente el desarrollo sostenible de la industria de la moda, recibió el premio "Beyond Boundary Charity of the Year".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711613/key_visual_poster_2021_ELLE_Style_Awards.jpg