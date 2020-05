88 Premios Nobel y líderes mundiales piden proteger a los niños del mundo en la era COVID-19

-88 Premios Nobel y líderes mundiales piden 1 billón de dólares para proteger a los niños del mundo en la era COVID-19

NUEVA DELHI, 19 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, 88 Premios Nobel y líderes mundiales, como parte de Laureates and Leaders for Children, emitieron una declaración en la que pedían que los gobiernos del mundo se unieran y dieran prioridad a los niños del mundo durante su confinamiento y después.

Fundada por el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, que ha luchado incansablemente durante décadas contra el trabajo infantil, la esclavitud y la trata, Laureates and Leaders for Children destaca los desafíos a los que se enfrentan los niños más vulnerables del mundo y aboga por soluciones.

"Nosotros, los Laureates and Leaders for Children, exigimos que los niños más marginados y vulnerables no sean olvidados por los gobiernos durante esta grave crisis y después. Debemos actuar ahora o arriesgarnos a perder a toda una generación", Kailash Satyarthi

Extractos de la declaración:

COVID--19 ha expuesto y exacerbado las desigualdades preexistentes en nuestro mundo. El virus, las restricciones impuestas a la mayoría de la población mundial y las secuelas tendrán un impacto devastador en los más vulnerables.

La emergencia de salud pública de la pandemia va a exacerbar la explotación de los niños. Atrapados en hogares para escapar del virus, los niños corren un mayor riesgo de sufrir abuso sexual y violencia doméstica. A medida que se levanten las restricciones, los niños serán víctimas de trata, obligados a abandonar la escuela y a trabajar, soportando la carga de manener a sus familias.

Si, por una vez, nuestro mundo diera a los niños más marginados y a sus familias su parte justa -el 20% de la respuesta de COVID-19 para el 20% más pobre de la humanidad- los resultados serían transformadores. Un billón de dólares financiaría todos los llamamientos benéficos COVID-19 de las Naciones Unidas y de organizaciones benéficas, cancelaría dos años de todos los pagos de la deuda de los países de bajos ingresos y financiaría dos años de la brecha mundial para hacer frente a los ODS en materia de salud, agua y saneamiento, y educación. Se salvarían más de diez millones de vidas.

Hacemos un llamamiento a los dirigentes del G20 para que tomen medidas adicionales más allá de sus propias fronteras para aquellos que necesitan urgentemente ayuda internacional coordinada. También hacemos un llamamiento a todos los líderes del G20 para que cumplan los compromisos mundiales de salud existentes.

Los firmantes incluyen:

Su Santidad el Dalai Lama

El Reverendo Arzobispo Desmond Tutu

SAR el Príncipe Ali Al HusseinLeymah GboweeKerry KennedyRigoberta Menchu TumJose Ramos-HortaMary RobinsonGuy RyderKailash Satyarthi

Laureates and Leaders for Children es una iniciativa de la Fundación de Kailash Satyarthi Children. La declaración completa, un vídeo adjunto y los firmantes están aquí [http://www.laureatesandleaders.org/].

#FairShare4Children

