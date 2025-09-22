8849 HiKE: El primer teléfono resistente del mundo con linternas duales de 200 m

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 20 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- 8849 lanza hoy una nueva serie: HiKE, un teléfono resistente y revolucionario diseñado para redefinir la movilidad al aire libre y la productividad sobre la marcha. Combinando una fuente de alimentación de alta capacidad, una iluminación robusta, un audio envolvente y un rendimiento de primer nivel, está diseñado para satisfacer las necesidades de los entusiastas de las actividades al aire libre, los trabajadores remotos y los amantes de la tecnología, y construido para conquistar cualquier entorno.

Potentes linternas duales: alcance de 200 metros y 1.200 lúmenes

El 8849 HiKE cuenta con un potente sistema de linternas duales, con una impresionante luminosidad de 1.200 lúmenes y un alcance máximo de 200 metros, que atraviesa la oscuridad con facilidad, ya sea para hacer senderismo por el bosque por la noche, montar un campamento después del atardecer o sortear un corte de electricidad en casa.

Batería de 23.800 mAh + carga rápida de 120 W

No temas quedarte sin batería durante tus viajes. La superbatería de 23.800 mAh proporciona un uso prolongado durante días, y la carga de 120 W la recarga al 100% a una velocidad asombrosa, lo que minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la aventura.

Altavoces duales: experiencia de audio envolvente.

Disfruta de un sonido como nunca antes. Los altavoces estéreo duales ofrecen un audio rico, claro y potente. Ya sea para escuchar música, ver películas o compartir vídeos con amigos, la calidad de sonido envolvente garantiza una experiencia auditiva premium en cualquier lugar.

Amplio almacenamiento: 24 GB de RAM + 512 GB de ROM

Con hasta 24 GB de RAM + 512 GB de ROM, ampliables a 2 TB, la multitarea se vuelve muy sencilla y los usuarios disponen de espacio más que suficiente para aplicaciones, mapas, fotos y vídeos. El HiKE combina velocidad con seguridad de almacenamiento, manteniendo la vida digital de los usuarios al alcance de la mano.

Versátil luz de camping de 1.200 lúmenes

Cuenta con una luz de camping dedicada de 1.200 lúmenes, que convierte tu campamento en un refugio bien iluminado. Perfecta para montar el campamento, cocinar, leer o realizar actividades en grupo después del atardecer, elimina la necesidad de una linterna separada.

Potente procesador Helio G200

Impulsado por el procesador MediaTek Helio G200, ofrece un rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta para todo, desde las tareas cotidianas hasta los juegos móviles con gráficos intensivos. Su fiable conectividad 4G te garantiza estar conectado incluso en lugares remotos.

Desde su potente batería hasta su potente iluminación, audio inmersivo y un sistema de cámara de primera categoría, el 8849 HiKE es más que un simple dispositivo: es un compañero fiable para cada aventura.

8849 HiKE y Unihertz HiKE ya están disponibles en AliExpress now.

Acerca de 8849

8849 se dedica a proporcionar teléfonos resistentes de alta calidad a usuarios de todo el mundo. Comprometida con la misión de protegerte en todo momento, ofrece soluciones de comunicación fiables en los entornos más extremos.

