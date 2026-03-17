El 92 % de los directores financieros depende de esfuerzos manuales para el cierre contable (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El punto ciego del director financiero: el 92 % aún depende de esfuerzos manuales para el cierre contable, a pesar del potencial de la automatización

Una nueva investigación revela que, a pesar de la amplia disponibilidad de herramientas de automatización para el cierre contable, solo el 2 % de las organizaciones ha logrado un cierre totalmente automatizado de principio a fin, lo que pone de manifiesto un "espejismo de automatización" en las operaciones financieras.

VIENA, Va., 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, publicó hoy el estudio "2026 R2R Efficiency Mirage" de SSON Research & Analytics, que destaca una brecha de ejecución crítica, y solucionable, que impide que las organizaciones financieras avancen hacia la empresa autónoma.

Los directores financieros han invertido considerablemente en herramientas de gestión y automatización para lograr mayor control, previsibilidad y eficiencia. Sin embargo, la investigación muestra que la mayoría de las organizaciones han digitalizado la supervisión, pero no han automatizado el trabajo en sí. Si bien la dirección ve paneles de control y aprobaciones, los responsables de procesos globales, los líderes de servicios compartidos y los equipos de operaciones financieras siguen preparando manualmente los asientos contables, calculando los devengos y conciliando los datos.

El resultado es un cierre contable que depende en gran medida de las personas, lo que genera incertidumbre y sobrecarga a los equipos responsables de obtener los resultados financieros.

Conclusiones clave: 2026 R2R Efficiency Mirage

El 97 % de las organizaciones aún dependen de personas para completar el cierre, pero solo el 2 % reporta un proceso totalmente automatizado de principio a fin.

de las organizaciones aún dependen de personas para completar el cierre, pero solo el reporta un proceso totalmente automatizado de principio a fin. El 92 % realiza un esfuerzo manual significativo en su ciclo R2R a pesar de años de inversión en herramientas de gestión de cierre.

realiza un esfuerzo manual significativo en su ciclo R2R a pesar de años de inversión en herramientas de gestión de cierre. El 71 % afirma estar más automatizado que hace tres años, pero el 63 % admite que más de la mitad del cierre sigue siendo manual.

afirma estar más automatizado que hace tres años, pero el admite que más de la mitad del cierre sigue siendo manual. El 86 % aún realiza la conciliación en hojas de cálculo, incluso cuando cuenta con plataformas de gestión de cierre.

aún realiza la conciliación en hojas de cálculo, incluso cuando cuenta con plataformas de gestión de cierre. El 93 % coordina las actividades de cierre manualmente o mediante herramientas de seguimiento, lo que evidencia la falta de una verdadera orquestación.

La percepción de la dirección no coincide con la realidad operativa

La confianza de los ejecutivos en la madurez de la automatización a menudo refleja la visibilidad del panel de control en lugar de la realidad de la ejecución. Un estudio realizado con 88 líderes de servicios compartidos muestra que el 92 % de las organizaciones aún requiere un esfuerzo manual significativo en el cierre contable, y el 63 % afirma que más de la mitad del cierre sigue siendo manual. Mientras tanto, el 51 % indica que la dirección subestima o desconoce el verdadero nivel de trabajo manual involucrado. Esta brecha de percepción presiona a los responsables de procesos globales y a los líderes de operaciones financieras para acelerar el rendimiento sin contar con una automatización estructural que los respalde.

El trabajo que los equipos creían automatizado sigue siendo manual, y agotador

Las actividades de cierre más críticas siguen siendo en gran medida manuales a pesar de los años de desarrollo de herramientas. El 84 % de las organizaciones citan los asientos contables como su principal fuente de trabajo manual, seguidos de las conciliaciones (69 %) y los devengos (67 %), y el 86 % aún realiza las conciliaciones en hojas de cálculo. Para los equipos de Servicios Compartidos y Operaciones Financieras, el trabajo que se cree automatizado aún depende de la preparación y coordinación manuales, lo que genera agotamiento en procesos que la dirección da por modernizados.

Este punto ciego tiene consecuencias operativas, financieras y para el talento

Cuando la ejecución sigue siendo manual, el cierre se vuelve frágil y difícil de escalar. El 80 % de los equipos financieros reportan largas jornadas de trabajo durante el ciclo de cierre, y el 68 % afirma que los procesos se estancan cuando el personal clave no está disponible. Dado que el 93 % aún coordina el cierre mediante listas de verificación, hojas de cálculo o correo electrónico, la orquestación es prácticamente inexistente. El resultado: el trabajo manual recurrente consume el tiempo que el departamento financiero necesita para el análisis y la toma de decisiones.

Cómo los clientes de Redwood reducen significativamente el trabajo manual

Si bien la mayoría de las organizaciones siguen dependiendo de la ejecución manual, los clientes de Finance Automation by Redwood, que aprovechan RunMyJobs by Redwood, líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner para plataformas de orquestación y automatización de servicios, demuestran lo que puede ofrecer la orquestación estructurada del cierre financiero:

Mientras que el 92 % de las organizaciones reportan un esfuerzo manual significativo, los clientes de Finance Automation logran una cobertura de automatización de más del 90 % en los procesos R2R.

de las organizaciones reportan un esfuerzo manual significativo, los clientes de Finance Automation logran una en los procesos R2R. Mientras que el 84 % de las organizaciones señalan los asientos contables como su mayor carga manual, Forvia , cliente de Redwood, automatizó 32.000 asientos contables mensuales (el 80 % del total) en una única plataforma global.

de las organizaciones señalan los asientos contables como su mayor carga manual, , cliente de Redwood, automatizó en una única plataforma global. Mientras que el 59 % de las organizaciones pierden hasta cinco semanas laborales al año debido al cierre manual, Energy Transfer, cliente de Redwood, recuperó 45.000 horas anuales gracias a la automatización integral de los procesos R2R.

"El futuro de las finanzas no reside en un cierre manual más rápido, sino en uno totalmente automatizado", afirmó Max Schultz, director general del grupo Redwood Software. "Un cierre completamente orquestado y siempre activo que elimina el trabajo manual y libera el potencial humano en todo el ciclo de registro a informe es posible hoy mismo. No se trata de una mejora incremental, sino de un cambio fundamental: de gestionar el cierre a controlarlo, donde la orquestación reemplaza la coordinación manual, la ejecución se realiza de forma autónoma y los equipos financieros se centran en obtener información valiosa, no en corregir errores".

"A medida que crecimos hasta abarcar más de 250 entidades legales y absorbimos 15.000 millones de dólares en adquisiciones, no podíamos permitirnos un cierre que dependiera del trabajo manual", declaró Sabari Swaminathan, subdirector de Sistemas Empresariales Corporativos y Automatización de Energy Transfer. "Con Finance Automation de Redwood, automatizamos casi 3.000 asientos contables al mes, redujimos los tiempos de conciliación de una hora a minutos y recuperamos 45.000 horas anuales. Y lo que es más importante, pasamos de coordinar tareas manualmente a orquestar la ejecución de principio a fin. Esa previsibilidad permite a nuestro equipo mantenerse ágil, respaldar el crecimiento y centrarse en ofrecer información valiosa en lugar de gestionar procesos."

Acceso al informe

El informe "2026 R2R Efficiency Mirage" proporciona datos comparativos detallados sobre la madurez de la automatización, la concentración del esfuerzo manual y la creciente brecha de percepción entre la alta dirección y los equipos de finanzas operativas. Descargue el informe completo aquí.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es la plataforma de orquestación líder para empresas, que impulsa la transformación digital con el menor coste total de propiedad. Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente los procesos críticos de negocio y TI en sistemas ERP complejos, nube híbrida, datos y sistemas emergentes de IA. Gracias a sus plataformas de automatización SaaS, con IA integrada en todo el ciclo de vida de la automatización, Redwood acelera el camino hacia la empresa autónoma. Con 30 años de experiencia y la confianza de más del 50 % de las empresas Fortune 50, Redwood libera el potencial humano para que las empresas puedan centrarse en la innovación, el crecimiento y el futuro.

Contacto para medios

Liz Reilly

lreilly@nextpr.com

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