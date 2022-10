- AAA GameFi MMORPG Bless Global ha superado el millón de preinscripciones y pronto llegará una nueva era de GameFi 3.0

SEÚL, Corea del Sur, 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Las últimas noticias han mostrado que Tigon Mobile, una filial de la empresa surcoreana que cotiza en bolsa Longtu Korea, reveló el 18 de octubre que las preinscripciones para su AAA GameFi MMORPG Bless Global habían superado el millón de personas. La buena reputación y las grandes expectativas de los usuarios han contribuido a su crecimiento exponencial, que ha atraído una atención masiva y un acalorado debate entre varias comunidades.

El juego combina la IP original de Bless con el modo de juego P2E (play-to-earn), lo que ayuda a Longtu Korea a dar un paso estratégico hacia la era de la Web 3.0. Antes de eso, el GameFi Yulgang Global de la empresa ya se ganó muchos elogios de más de 5 millones de jugadores una vez lanzado. Por tanto, es justo decir que, con un diseño mejorado y un modelo económico sostenible, Bless Global creará nuevas olas en todo el mundo y añadirá sabor al mundo de la Web 3.0.

Un modelo de mercado demostrado de IP popular junto a GameFi

El juego para PC Bless, un MMORPG de fantasía medieval desarrollado por Neowiz, ha recibido elogios unánimes de los medios de comunicación por sus impresionantes gráficos. Bless Unleashed, un remake de Bless realizado por Neowiz con el nuevo UE4, se ha convertido en otro éxito mundial como uno de los mejores juegos coreanos en las principales plataformas. Bless también ha ganado gran popularidad en Asia, llegando a estar entre los 12 más vendidos de la tienda.

Bless Global ha mantenido el contenido y el trasfondo originales de Bless, representando a la perfección un vívido mundo de fantasía medieval con una narrativa épica y gráficos de nivel de consola. Con una jugabilidad y un diseño de escenarios diversos, el juego se ha adaptado a las necesidades de los usuarios que tienen diferentes orígenes y preferencias.

Su avanzado motor de juego permite enriquecer el diseño de los escenarios, incluyendo la mejora de las escenas multidimensionales, los entornos, los sistemas biológicos, los recuentos de polígonos de los modelos y el rendimiento de las texturas. Equipado con una herramienta tan potente, el juego presenta a los jugadores personajes y escenarios realistas, dando rienda suelta al poder de la narración legendaria.

En Bless Global, los jugadores pueden explorar diferentes modos de juego, como mazmorras, PvP, PvE, recolección de recursos y cultivo. También admite la minería y las transacciones P2E. A diferencia de otros juegos MMO tradicionales, el juego Web 3.0 Bless Global concede a los jugadores una mayor flexibilidad en la propiedad, el control y el comercio de sus activos y coleccionables en el juego.

Un modelo económico de NFT centrado en 3.0

Echando la vista atrás, el modelo GameFi ha pasado por varios ciclos de altibajos. El modelo GameFi 1.0, construido por Axie Infinity, combinaba NFT con P2E. Pero, con una jugabilidad deficiente, pronto se convirtió en un destello. Luego llegó la era de GameFi 2.0, que fue liderada por Stepn e incorporó las NFT en X to Earn. El modelo introdujo varias mejoras en la jugabilidad, pero, aun así, no fue suficiente. La jugabilidad carece de diversidad, el trabajo de desarrollo era difícil y la vida útil era corta. Ninguno de los dos modelos podía resolver el problema de fondo: los bots y los revendedores que se aprovechaban de la mecánica para su propio interés. Con ambos modelos, los jugadores se centraban en ganar y tendían a vender los tokens que conseguían para recuperar rápidamente su dinero. Pero a los usuarios les costaba mucho entrar. Por eso estos modelos no podían durar mucho tiempo. Una vez que la empresa no consigue monetizar el juego cuando entra un gran número de usuarios, es muy poco probable que la ecología del juego pueda mantenerse o que su vida útil dure mucho tiempo.

No fue hasta la aparición de GameFi 3.0 cuando el público en general empezó a confiar en el modelo. La nueva era comenzó con Big Time y Bless Global, que aprendieron sus lecciones y descubrieron algo nuevo.

Big Time aplicó el modelo Free-to-Play (F2P) proporcionando NFT negociables y Gears no negociables dentro del juego, lo que garantizó una experiencia de juego fluida para quienes no pagaban por ganar y mejoró la de quienes compraban NFT (en su mayoría activos virtuales como Gears, Ornaments y Mounts que no afectan al equilibrio general del juego). También hubo planes de seguimiento de P2E para asegurar una sólida base de usuarios a través de F2P y aumentar los ingresos alentando a los usuarios de la Web 2.0 a unirse al mundo de la Web 3.0. Sin embargo, al centrarse en el juego de mundo abierto, Big time sólo cuenta ahora con un número limitado de usuarios, y está por ver si puede tener éxito.

Bless Global, por su parte, ha integrado las ventajas de los tres modelos mencionados para garantizar una experiencia de juego definitiva a sus usuarios.

El modelo web 3.0 de GameFi, centrado en NFT, permite al juego afianzarse en el contexto de la caída de los tokens en un mercado bajista. Al mismo tiempo, anima a los usuarios a centrarse en el juego, no sólo en el P2E. El valor de los activos está anclado en la rareza de los objetos del juego y en las preferencias de los jugadores, lo que ayuda a construir un sistema de transacciones más fiable. Este modelo inimitable será la solución óptima para la industria en este momento y en cualquier momento del futuro, ya que ha encontrado el equilibrio perfecto entre la propiedad, la creatividad, la comunidad y el propio juego. Al hacer el juego más interactivo y divertido, el modelo también transformará la percepción de la gente sobre el género GameFi.

Se ha dado a conocer que la prueba beta de Bless Global comenzará oficialmente en noviembre con varios eventos de lanzamiento aéreo que se celebrarán en los próximos días. Para aquellos que estén interesados, por favor sigan al oficial de Bless Global en Twitter para unirse al evento antes de tiempo y obtener más actualizaciones sobre la prueba.

