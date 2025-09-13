AAC Technologies debuta en IAA Mobility, Impulsando la innovación en acústica de automoción

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 13 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AAC Technologies debutó en IAA Mobility en Múnich con el lema "El futuro del sonido en movimiento", junto con PSS, First Light Auto Parts y PSG. AAC Technologies presentó sus capacidades integrales en acústica de automoción, háptica, óptica, interacción perceptiva y sistemas de motor, destacando la capacidad innovadora de la cadena de suministro de vehículos inteligentes de China.

Desde su entrada en el mercado de la acústica de automoción en 2018, AAC ha logrado una integración vertical mediante adquisiciones estratégicas, estableciendo un ecosistema acústico completo que abarca la detección, el procesamiento y la salida. Gracias a su profunda experiencia técnica en acústica, AAC se ha convertido en uno de los pocos proveedores integrales de soluciones acústicas para automóviles, capaces de ofrecer hardware, software, algoritmos y ajustes precisos.

En la exposición, AAC presentó sus cinco segmentos tecnológicos principales, incluyendo sus soluciones acústicas integrales, atrayendo a un gran número de visitantes. Representantes de numerosos fabricantes de automóviles de renombre mundial, como Audi, BMW, Porsche, Changan Automobile, Volkswagen, Zeekr, Maruti Suzuki, Mercedes-Benz y Skoda, así como socios de audio de primer nivel como Bose, Devialet, Harman y Meridian, también visitaron el stand para conversar en profundidad con el equipo de AAC. Las marcas experimentaron las últimas soluciones de automoción y expresaron un gran interés en explorar más oportunidades de colaboración en el futuro.

AAC Technologies se encuentra entre los diez principales proveedores de audio para vehículos de pasajeros del mundo y es la única empresa china en la lista. Esta posición está respaldada por una inversión anual constante en I+D del 7-10 % de sus ingresos, una red global de centros de I+D y fabricación en 19 países y regiones, y más de 18.000 solicitudes de patente. La inversión sostenida en innovación ha consolidado el liderazgo tecnológico y la expansión empresarial del grupo, contribuyendo a su reconocimiento como uno de los '100 principales innovadores mundiales'.

AAC Technologies presentó el SUV de lujo Zeekr 9X, desarrollado en colaboración con la marca británica de audio de lujo Naim Audio. Como socio técnico, AAC colaboró con Naim para crear un sistema de sonido inmersivo multidimensional 9.2.4.8 a medida para el vehículo, que incorpora 32 altavoces y 8 vibradores en los asientos. El sistema utiliza un amplificador independiente de 40 canales, líder en la industria, con una potencia máxima de 3868 W. Esta configuración premium ofrece un campo de sonido envolvente totalmente dimensional en el habitáculo. Con modos de escucha exclusivos, los usuarios disfrutan de una experiencia auditiva superior, desde alta fidelidad 2D hasta sonido envolvente 3D e inmersión 4D.

En su exposición de Múnich, AAC presentó sus soluciones acústicas de automoción integrales basadas en IA física, destacando aplicaciones prácticas como el Zeekr 9X, que demuestran el impacto sensorial de "AAC en interiores". Gracias a un perfil de cliente optimizado, los ingresos de la compañía en el sector de automoción crecieron un 13 % interanual, alcanzando los 1.740 millones de RMB en el informe provisional de 2025, lo que la convierte en un importante motor de crecimiento.

Con la consolidación de las capacidades del grupo en sistemas acústicos integrados, que abarcan la experiencia en módulos de electrónica de consumo y aplicaciones automotrices con un circuito cerrado desde la detección de sonido hasta la reproducción, AAC continúa apoyando a sus filiales, como First Light Auto Parts y PSG, para acelerar su expansión en el mercado internacional, a la vez que ofrece experiencias de conducción altamente personalizadas, inmersivas, más seguras, más centradas en el usuario e inteligentes.

