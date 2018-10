COMUNICADO: Se abre una nueva etapa para Grand Seiko con el establecimiento de Grand Seiko Corporation of America

Publicado 04/10/2018 7:23:11 CET

TOKIO, 2 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Seiko Watch Corporation se complace en anunciar el establecimiento de una nueva empresa que comercializará la marca Grand Seiko en Estados Unidos de América. Grand Seiko Corporation of America ha sido constituida bajo las leyes del estado de Nueva York y es una filial propiedad integral de Seiko Watch Corporation.

Desde su lanzamiento internacional en 2010, la reputación de Grand Seiko como marca líder de relojes de lujo ha crecido rápidamente gracias a su galardonada serie de relojes mecánicos y a sus colecciones únicas Spring Drive y de cuarzo exclusivo. Los precios de la colección Grand Seiko oscilan entre los 2200 y los 60.000 dólares. En 2017 comenzó un nuevo capítulo en la historia de Grand Seiko con el lanzamiento de una colección más amplia y el establecimiento de Grand Seiko como marca completamente independiente.

Grand Seiko Corporation of America es la primera empresa Grand Seiko independiente del mundo. Comercializará Grand Seiko a través de su actual red de socios minoristas, a través de la boutique Grand Seiko de Beverley Hills y a través de las boutiques Seiko de Nueva York y Miami. Próximos planes para aumentar la presencia en comercios minoristas y otras iniciativas de marketing se revelarán en noviembre en Nueva York.

"La creación de esta nueva empresa es una parte importante de nuestra estrategia global para seguir elevando el perfil de Grand Seiko. Grand Seiko ha logrado unos avances significativos en Estados Unidos durante los últimos dos años. La nueva empresa podrá aprovechar ese impulso para centrarse exclusivamente en desarrollar Grand Seiko como marca de relojes de lujo y satisfacer las necesidades de los socios minoristas y de nuestros clientes. Se avecinan tiempos emocionantes", dijo Shinji Hattori, presidente y consejero delegado de Seiko Watch Corporation.

Acerca de Grand Seiko

Creada en 1960, Grand Seiko cuenta desde hace tiempo con seguidores leales en Japón como marca líder de relojes de lujo. Lanzada internacionalmente en 2010, Grand Seiko ahora está disponible en todos los principales mercados del mundo. Grand Seiko es uno de los pocos fabricantes de relojes completamente integrados del mundo y cuenta con capacidades internas completas en todas las áreas de producción de relojes, desde el desarrollo de materiales de componentes, hasta el diseño y la fabricación, pasando por el montaje y el ajuste. Todos los relojes Grand Seiko están montados y ajustados a mano por artesanos y artesanas altamente cualificados en dos talleres especializados de Japón. Desde sus inicios, Grand Seiko se ha concentrado en las necesidades más puras de la fabricación de relojes; todos los relojes Grand Seiko ofrecen los niveles más altos de precisión, legibilidad, durabilidad y facilidad de uso. Gracias a la simple pureza de su diseño, los niveles más elevados de destreza manual en cada detalle y la fuerte estética japonesa, todos los relojes Grand Seiko tiene una belleza especial y única que es el sello distintivo de la marca. Ganadora de numerosos premios, entre ellos un premio en el Grand Prix d'Horlogerie de Geneve de 2014, Grand Seiko ofrece una amplia gama de diseños que incorporan calibres mecánicos, Spring Drive y de cuarzo.

Sitio web oficial: https://www.grand-seiko.com/global-en/ [https://www.grand-seiko.com/global-en/]

Acerca de Seiko en Estados Unidos

Seiko Corporation of America se estableció en 1970 para comercializar relojes de la marca Seiko. Con sede en Nueva Jersey, Seiko Corporation of America hasta ahora ha comercializado tanto relojes Grand Seiko como Seiko y ha sido responsable de la gestión de las tres tiendas insignia de la empresa en Estados Unidos. Con el establecimiento de Grand Seiko Corporation of America, las operaciones de la empresa se dividirán en dos. Grand Seiko Corporation of America comercializará Grand Seiko y las colecciones de alta gama de Seiko a través del canal minorista independiente. También gestionará todas las operaciones minoristas actuales y futuras. Seiko Watch of America, hasta ahora Seiko Corporation of America, seguirá comercializando la colección central de relojes de Seiko y será responsable de prestar apoyo logístico y de servicios a todas las marcas, incluida Grand Seiko.

Sitio Web: https://www.grand-seiko.com/global-en//