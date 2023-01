Accor presenta su libro blanco "Health to Wealth", líder de opinión

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de un mapa de ruta para la cultura del bienestar transformadora

PARÍS, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Accor, grupo hotelero líder mundial, ha anunciado hoy la publicación de su esperado libro blanco, en el que explora ocho vías clave para guiar a las empresas, la sociedad y el liderazgo hacia un futuro en el que el bienestar y la realización humana sean prioridades esenciales. Titulado "The Road Map Towards a Transformational Well-Being Culture" , el informe de investigación forma parte de la serie Health to Wealth de Accor, diseñada para explorar el estado del bienestar en el mundo y las cuestiones que definen nuestro tiempo. Health to Wealth ya ha publicado un esclarecedor podcast de 12 episodios en el que participan destacados pensadores, así como un reto para la creación de empresas de bienestar en París en colaboración con VivaTech.

"Accor pretende impulsar un cambio transformador, apoyando un giro hacia la aparición de una economía del bienestar, con el ferviente deseo de ayudar a las personas, las empresas y las comunidades a alcanzar sus prioridades de alineación y prosperidad", declaró Emlyn Brown, vicepresidenta Global de Bienestar de Accor. "El libro blanco Health to Wealth demuestra que el bienestar debe reconocerse como un imperativo para todos si queremos mantener el equilibrio de nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestro planeta".

El libro blanco destaca ocho vías clave que las empresas, los gobiernos y las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de trazar sus propias hojas de ruta hacia una cultura del bienestar que les permita prosperar en la economía del futuro. Estas conclusiones se basan en el rico corpus de conocimientos compartidos por los ponentes de la serie de podcasts Health to Wealth. Las principales vías de progreso son:

Al igual que la serie de podcasts Health to Wealth, el libro blanco ha sido elaborado por Well Intelligence, en colaboración con Accor. Well Intelligence es un grupo internacional de asesoramiento empresarial con sede en el Reino Unido que aboga por la relevancia y la vitalidad cultural que aportan las inversiones en bienestar, orientando a las empresas en su búsqueda de programas de bienestar eficaces, plantillas más en forma y comunidades más sanas.

Para leer y descargar "La hoja de ruta hacia una cultura del bienestar transformadora" en su totalidad, haga clic aquí

