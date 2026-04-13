(Información remitida por la empresa firmante)

-ACTO presenta los primeros SuperAgents de IA basados en roles, diseñados específicamente para coordinar el trabajo de los equipos de campo en el sector de las ciencias de la vida

Esta nueva categoría de IA de agentes redefine la forma en que operan los profesionales que interactúan con los clientes, ofreciendo inteligencia empática, conectada y conforme a las normativas a gran escala.

TORONTO y NUEVA YORK, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, que combina la inteligencia humana con la IA empática en el sector de las ciencias de la vida, anunció hoy el lanzamiento de SuperAgents, una innovación de IA pionera en la industria diseñada para coordinar el trabajo de los profesionales de las ciencias de la vida que interactúan directamente con los clientes. A diferencia de las herramientas de IA tradicionales que se centran en tareas y flujos de trabajo aislados, los SuperAgents de ACTO están diseñados específicamente para el personal, empoderando a las personas en sus funciones con un soporte inteligente, contextual y que cumple con las normativas.

Con el lanzamiento de SuperAgents, ACTO establece un nuevo estándar sobre cómo la IA puede servir realmente a la industria de las ciencias de la vida: no como una colección fragmentada de herramientas, sino como un multiplicador de fuerza cohesivo y centrado en el ser humano.

En un momento en que las organizaciones de ciencias de la vida se enfrentan a una creciente presión para hacer más con menos, muchas han recurrido a la IA, solo para encontrarse con soluciones aisladas y sin roles definidos que generan más complejidad que valor. Los SuperAgents de ACTO abordan este desafío de frente al ofrecer un enfoque fundamentalmente nuevo: agentes de IA basados en roles que trabajan junto a las personas en lugar de dentro de los sistemas.

"Nos encontramos en un momento crucial para la innovación tecnológica", afirmó Parth Khanna, consejero delegado de ACTO. "La IA ya está transformando el descubrimiento de fármacos, reduciendo años en los plazos de desarrollo y acelerando la llegada de nuevas terapias al mercado. Nuestro objetivo es llevar esa misma velocidad a la fase posterior a la aprobación, equipando a los equipos de atención al cliente con SuperAgents basados en roles que automatizan los flujos de trabajo y liberan más tiempo para interactuar con los profesionales sanitarios, lo que en última instancia ayuda a que las terapias lleguen a los pacientes que las necesitan. Tras haber dedicado la última década a ayudar a las organizaciones a alcanzar la excelencia en el sector mediante formación, asesoramiento y práctica, esta es una evolución natural para ACTO: unir la inteligencia humana con la IA empática para definir el futuro del trabajo".

Los SuperAgents de ACTO están diseñados con una IA empática única, lo que les permite comprender no solo el rol del usuario, sino también a la persona en sí: cómo trabaja, qué necesita y cómo brindarle el mejor apoyo en tiempo real. Este profundo nivel de conocimiento permite a los SuperAgents ofrecer acciones precisas, relevantes e inmediatas a través de cuatro pilares fundamentales:

Contexto: Amplio conocimiento del rol, las responsabilidades y los patrones de trabajo del usuario para ofrecer información personalizada y de alto impacto.

Amplio conocimiento del rol, las responsabilidades y los patrones de trabajo del usuario para ofrecer información personalizada y de alto impacto. Conexión: Integración perfecta con los sistemas empresariales y otros agentes para coordinar el trabajo esencial para el rol.

Integración perfecta con los sistemas empresariales y otros agentes para coordinar el trabajo esencial para el rol. Control: Sólidos marcos de gobernanza y cumplimiento, que incluyen registros de auditoría y supervisión humana, lo que garantiza la confianza en cada interacción.

Sólidos marcos de gobernanza y cumplimiento, que incluyen registros de auditoría y supervisión humana, lo que garantiza la confianza en cada interacción. Gestión del cambio: Diseñado para complementar la labor humana, no para reemplazarla, el enfoque basado en roles ayuda a clarificar el valor e incentiva la adopción y el uso continuo.

Los SuperAgents de ACTO están preconfigurados con habilidades específicas para cada rol, con el fin de proporcionar soporte a una amplia gama de funciones en el sector de las ciencias de la vida, incluyendo ventas, área médica, marketing, formación y desarrollo, servicios al paciente y acceso al mercado. Cada SuperAgent está diseñado utilizando el modelo que ya posee (la descripción del puesto) para simplificar el trabajo, eliminar obstáculos y permitir que los profesionales operen a su máximo nivel.

Los primeros usuarios ya están viendo resultados transformadores. Currax Pharmaceuticals está utilizando ACTO SuperAgents para potenciar su organización comercial de campo, incluyendo representantes de ventas y gerentes de primera línea.

"Con ACTO SuperAgents, nuestros equipos de ventas de campo obtienen acceso instantáneo a información crucial —desde información científica sobre enfermedades hasta políticas de cumplimiento— sin tener que buscar en diferentes sistemas", afirmó Lisa Dreher, directora nacional de Formación en Ventas de Currax Pharmaceuticals. "Lo que antes llevaba horas ahora lleva segundos, lo que permite a los representantes concentrarse en el trabajo de campo. Hemos acelerado la preparación del equipo, mejorado la productividad y la retención, e impulsado la confianza en las interacciones con los profesionales de la salud. La respuesta a nuestro programa piloto fue inmediata: los equipos lo calificaron como un cambio radical incluso antes de su implementación completa".

Al centrar la atención en la fuerza laboral en lugar de en los flujos de trabajo, los SuperAgents de ACTO desbloquean un nuevo nivel de rendimiento, permitiendo a los profesionales de las ciencias de la vida operar con mayor eficiencia, confianza e impacto. En lugar de añadir una capa más de herramientas, actúan como una capa de inteligencia unificadora: conectan sistemas, revelan información valiosa y guían acciones en tiempo real.

Para obtener más información o solicitar una demostración, visite www.acto.com/SuperAgents

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Acerca de ACTO

Con la confianza de 14 de las 50 principales compañías farmacéuticas, biotecnológicas de alto crecimiento y organizaciones líderes en tecnología médica, ACTO está redefiniendo cómo las terapias llegan a los pacientes después de la aprobación regulatoria. Unimos la inteligencia humana con la IA empática a través de nuestra plataforma de excelencia en campo impulsada por IA y los SuperAgents de IA para acelerar los lanzamientos de productos, fortalecer la ejecución en campo y profundizar la interacción con el cliente. Al aumentar la formación y el coaching, y al convertir hasta el 30 % del trabajo integrado en roles de cara al cliente, ACTO libera a los equipos para que se enfoquen en lo que más importa: la conexión humana, el criterio y la ejecución estratégica. Diseñado para cumplir con los más altos estándares regulatorios de la industria, ACTO está validado por la FDA 21 CFR Parte 11 y certificado SOC 2 Tipo II. Obtenga más información en www.acto.com.

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