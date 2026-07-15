(Información remitida por la empresa firmante)

-La actualización estratégica de la marca GENMA ofrece resultados sólidos: múltiples pedidos importantes y reconocimiento global para la tecnología de automatización

NANTONG, China, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ: 002483), líder mundial en la fabricación de equipos de alta gama, ha presentado hoy la última actualización comercial de su marca GENMA. Desde el lanzamiento de una actualización estratégica de la marca en septiembre de 2025, el negocio de grúas para contenedores de terminal de GENMA ha experimentado un rápido crecimiento en menos de un año, asegurando una serie de pedidos importantes y obteniendo un amplio reconocimiento internacional por su tecnología de automatización GENSMART.

Grandes pedidos en múltiples mercados

Impulsada por una competitividad de producto excepcional, GENMA ha conseguido varios contratos emblemáticos. Un único pedido de 50 grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) de un puerto marroquí estableció un nuevo récord para GENMA en el mercado africano. Los pedidos de paquetes de grúas de muelle (STS) y grúas pórtico sobre raíles (RMG) de los Países Bajos, junto con paquetes de STS y RTG de la India, representan un avance significativo tanto en el mercado europeo de alta gama como en el emergente mercado del sur de Asia.

Cabe destacar que GENMA se adjudicó el pedido de la grúa pórtico sobre ruedas (RTG) más grande del mundo —una RTG automatizada de 1 sobre 7, con capacidad para 10+1 grúas—, lo que subraya la gran confianza de los principales operadores de terminales en las grúas y capacidades de automatización de GENMA, y refuerza aún más la posición de la marca en el mercado.

Automatización GENSMART validada: entregas y pedidos superan las 100 unidades

La plataforma de automatización GENSMART de GENMA abarca soluciones clave como AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS y sistemas de control de equipos. Representa la convergencia de tecnologías de vanguardia, incluyendo la fusión de datos de sensores multimodales, la interoperabilidad de datos entre sistemas, la gestión coordinada mediante IA y la gestión de gemelos digitales. Su tecnología de manipulación externa de camiones totalmente automatizada se sitúa a la vanguardia del sector.

Hasta la fecha, las entregas acumuladas y los pedidos contratados de grúas automatizadas GENMA y proyectos de modernización superan las 100 unidades, con un rendimiento comprobado en terminales de contenedores de primer nivel.

"Los avances de GENMA en múltiples mercados globales son el reconocimiento más directo de nuestra solidez técnica y el valor de nuestra marca. Continuaremos expandiendo nuestra red global de fabricación y servicio para brindar a nuestros clientes soluciones cada vez más eficientes e inteligentes", afirmó Martin Wu, consejero delegado de RAINBOWCO.

Acerca de RAINBOWCO

RAINBOWCO es un fabricante global de equipos de alta gama con cinco importantes centros de producción y más de 3.900 empleados. La empresa opera 29 centros de servicio en 24 países. Su marca GENMA es un proveedor líder mundial de soluciones de elevación y manipulación. Además de grúas para contenedores terminales y soluciones de automatización, la marca también abarca: astilleros, almacenes y plantas, ingeniería offshore, manipulación y transporte de materiales a granel y manipuladores de materiales multifuncionales de alta eficiencia.

Más información en: https://www.genmasolutions.com/

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