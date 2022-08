Afresh lanza su tecnología de alimentos frescos a miles de tiendas en Estados Unidos

Afresh obtiene 115 millones de dólares en fondos de la Serie B y lanza su tecnología de alimentos frescos a miles de tiendas en Estados Unidos

SAN FRANCISCO, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Afresh, el proveedor líder de tecnología de alimentos frescos con tecnología de inteligencia artificial, anunció hoy una ronda de financiación de la Serie B de 115 millones de dólares estadounidenses dirigida por Spark Capital y con la participación de Insight Partners, VMG Partners y Bright Pixel Capital. Walter Robb, socio ejecutivo sénior de S2G Ventures y ex codirector ejecutivo de Whole Foods Market también se une a la ronda. Todos los inversores anteriores, incluidos Maersk Growth, High Sage e Innovation Endeavors, también participaron en la ronda, lo que elevó la financiación total de la empresa a 148 millones de dólares.

Afresh utilizará la inversión para expandir la huella de su sistema operativo Fresh, una solución eficiente y flexible para pronósticos, inventario, pedidos y operaciones de almacenamiento, para respaldar nuevas categorías frescas como carne y panadería. La financiación también se utilizará para hacer crecer el equipo de Afresh y expandirse internacionalmente a Europa.

"La comida, más que cualquier otra cosa, determina la salud de las personas y de nuestro planeta. Fundamos Afresh con el propósito de eliminar el desperdicio de alimentos y hacer más accesibles los alimentos nutritivos. Estamos encantados de utilizar este capital para ampliar la escala y el alcance de nuestro sistema operativo Fresh", destacó Matt Schwartz, cofundador y consejero delegado de Afresh.

Con el objetivo de servir al 10% de las tiendas de comestibles de Estados Unidos para finales de 2022, Afresh triplicó su base de clientes en 2021, firmando cadenas regionales como CUB y cadenas nacionales como Albertsons, con planes de implementar más de 2.300 tiendas Albertsons para fines de 2022. En promedio, las tiendas que usan Afresh reducen el desperdicio de alimentos en un 25% o más. También ven un aumento del 2-4% en el crecimiento de los ingresos de primera línea y tienen un aumento del 40% o más en el margen operativo de sus productos.

"Los resultados transformadores que proporciona Afresh no solo se ven en los resultados de los supermercados, sino que también se extienden al impacto en nuestro planeta a través de la reducción del desperdicio de alimentos", comentó Will Reed, socio general de Spark Capital. "Estamos orgullosos de apoyar a Afresh en su próxima etapa de crecimiento mientras continúan con su misión de frenar el cambio climático y mejorar nuestra capacidad para alimentar al mundo de manera saludable".

La misión de Afresh es eliminar el desperdicio de alimentos frescos y aumentar el acceso para todos. El desperdicio de alimentos es un problema enorme en Estados Unidos y en todo el mundo, y los estudios han demostrado que alrededor del 40% de todos los alimentos en Estados Unidos se tiran. Project Drawdown cita la reducción del desperdicio de alimentos como la palanca número uno para frenar el cambio climático. Afresh está en camino de ayudar a los minoristas a ahorrar 34 millones de libras de desperdicio de alimentos para fines de 2022.

"Afresh está construyendo una herramienta para la era moderna que no solo ayuda a los supermercados a administrar las categorías frescas de manera más efectiva, sino que también reduce el desperdicio de alimentos a nivel minorista, que asciende a un 30-35% desperdiciado anualmente", indicó Robb. "Además, me impresionó la estrecha colaboración de Afresh con los equipos de las tiendas para garantizar que su tecnología no solo sea fácil de usar, sino también poderosa, lo que permite a los supermercados servir los alimentos más frescos a sus clientes".

Acerca de Afresh