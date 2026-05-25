AFX lanza un programa de puntos en su red principal para recompensar la participación

(Información remitida por la empresa firmante)

-AFX lanza un programa de puntos en su red principal para recompensar a los operadores reales, los proveedores de liquidez y las comunidades

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, un protocolo L1 soberano de alto rendimiento, diseñado específicamente para derivados descentralizados, ha lanzado oficialmente su Points Program, introduciendo un sistema de incentivos multitemporal diseñado para recompensar la participación genuina en el ecosistema antes del futuro lanzamiento del token del protocolo.

A diferencia de los modelos tradicionales de farming DeFi que recompensan principalmente el volumen de operaciones, el sistema de puntos de AFX se basa en un principio diferente: premiar la contribución real. Los operadores activos, los proveedores de liquidez y los participantes de la comunidad ahora pueden ganar puntos mediante una participación significativa en el protocolo, y todos los puntos acumulados se podrán canjear por tokens en TGE.

Este programa se desarrollará a lo largo de tres temporadas consecutivas, cada una con su propio fondo de puntos. Es importante destacar que los puntos no se reinician ni caducan entre temporadas. Todos los puntos acumulados se fusionarán y canjearán juntos a una tasa unificada durante TGE, fomentando la participación a largo plazo en el ecosistema en lugar de las prácticas de farming a corto plazo.

Un sistema de incentivos multicapa diseñado para la participación real

Los usuarios de AFX pueden ganar puntos mediante tres métodos de participación independientes simultáneamente:

Operaciones comerciales activas en los mercados admitidos

Provisión de liquidez a través de la bóveda AFX LP

Participación en el ecosistema de la Guild League

El protocolo evalúa la contribución al trading en múltiples dimensiones, incluyendo la ejecución de operaciones, el mantenimiento de posiciones y la diversificación del mercado, en lugar de basarse únicamente en el volumen de operaciones. Los proveedores de liquidez que aportan capital a la bóveda de AFX LP también reciben recompensas en función de su contribución real a la profundidad de liquidez del protocolo, lo que fomenta condiciones de mercado más saludables y eficientes para todos los participantes.

Temporada 1 ya disponible

La Temporada 1 comienza oficialmente el 25 de mayo de 2026 y tendrá una duración de ocho semanas, hasta el 20 de julio de 2026. Durante esta fase, AFX distribuirá puntos entre dos fondos independientes:

Fondo combinado de comercio + AFX LP Vault: 2.885.714 puntos en total

Fondo del gremio: 914.286 puntos en total

Los puntos se liquidarán semanalmente y se distribuirán todos los lunes a las 00:00 UTC.

El lanzamiento del Programa de Puntos de la Red Principal marca el siguiente paso importante en la expansión del ecosistema de AFX, a medida que el protocolo continúa avanzando hacia el lanzamiento del token de gobernanza y la propiedad comunitaria a largo plazo.

Acerca de AFX

AFX es una plataforma L1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al sintetizar la rápida ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la cadena de bloques, AFX ofrece un entorno Perp DEX de nivel profesional caracterizado por una finalización inferior a 100 ms, liquidez institucional y una eficiencia de capital inigualable.

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