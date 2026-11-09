Agilix Labs recibe una subvención de AWS Education Equity para el programa Finder en Sierra Leona

(Información remitida por la empresa firmante)

-Agilix Labs recibe una subvención de la iniciativa AWS Education Equity para el programa Finder en Sierra Leona

FREETOWN, Sierra Leona, 9 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Agilix Labs ha recibido una subvención para utilizar inteligencia artificial y tecnología en la nube de Amazon Web Services, Inc. (AWS) a través de la iniciativa AWS Education Equity Initiative con el fin de apoyar el programa Finder en Sierra Leona. Dicho programa está gestionado por el Future Learning Institute (FLI), entidad creada por Agilix Labs en 2025 en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Educación Técnica y Superior del país. El 10 de noviembre, FLI inaugura formalmente el programa y abre su segundo Centro de Aprendizaje Comunitario en el Freetown Polytechnic.

Un 'Finder' es un joven a quien la comunidad acude con sus dudas o preguntas. El Finder utiliza inteligencia artificial combinada con un criterio adaptado al contexto local; revisa los resultados y ofrece una solución práctica que puede ser utilizada por comerciantes, agricultores o docentes.

El programa está dirigido a jóvenes de Sierra Leona que, a pesar de cumplir con los requisitos para acceder a la universidad, no lograron obtener una plaza. Esto incluye a mujeres jóvenes, estudiantes con discapacidad y jóvenes provenientes de zonas rurales o familias de bajos ingresos.

"Nuestros jóvenes conocen sus comunidades mejor que nadie", afirmó Mustapha Turay, presidente de los centros FLI en Sierra Leona. "Me prometí a mí mismo que, independientemente de la formación que recibiera en Estados Unidos, la traería de vuelta a mi país. Empezamos en Kono, y ahora Freetown cuenta con su propio centro".

A lo largo de este programa de un año de duración, los participantes abordan consultas planteadas por empresas locales y grupos comunitarios, utilizando la IA para encontrar respuestas. Las lecciones se imparten a través de la plataforma Agilix Dawn, la cual sigue funcionando incluso cuando la conexión a internet falla. Gracias a esta subvención, las tareas de IA que realicen los estudiantes se ejecutarán en AWS, mediante Amazon Bedrock.

"Fundamos FLI con el objetivo de ayudar a los jóvenes a acceder a un empleo, empezando por aquellos que tenían ganas de aprender pero no contaban con un espacio donde hacerlo", explicó Curt Allen, cofundador, presidente y consejero delegado de Agilix Labs. "En nuestros centros, utilizan la IA para prestar un servicio a sus propias comunidades. Finder es, precisamente, el puesto de trabajo para el que los estamos formando".

Cronograma, ficha informativa y fotografías: www.agilix.com/fli/press.

Acerca del Future Learning InstituteEl Future Learning Institute (FLI) forma a jóvenes sierraleoneses para convertirse en Finders. Su centro en el Freetown Polytechnic abrirá en noviembre de 2026. Su centro en el distrito de Kono abrió en marzo de 2026.

Acerca de Agilix LabsAgilix Labs es una empresa de tecnología educativa con sede en Lehi, Utah. Su plataforma Buzz ha respaldado más de 55 millones de inscripciones a cursos, con usuarios en más de 200 países y territorios. www.agilix.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/agilix-labs-recibe-una-subvencion-de-aws-education-equity-para-el-programa-finder-en-sierra-leona-302933465.html