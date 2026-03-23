AIC presenta plataformas de infraestructura de IA para centros de datos de IA en CloudFest 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-AIC presenta plataformas de infraestructura de IA para centros de datos de IA de próxima generación en CloudFest 2026

Servidores de computación con GPU y sistemas de almacenamiento optimizados para IA, diseñados para el entrenamiento, la inferencia y las cargas de trabajo intensivas en datos de IA.

RUST, Alemania, 23 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- AIC Inc., proveedor líder de soluciones de almacenamiento y servidores empresariales, presentará sus plataformas de infraestructura de IA más recientes en CloudFest 2026, que tendrá lugar del 23 al 26 de marzo de 2026 en Europa-Park, Alemania. Se invita a los visitantes a explorar los servidores de computación GPU y la infraestructura de almacenamiento de IA de AIC en el stand C05, diseñados para dar soporte a los centros de datos de IA modernos y a los entornos de computación de alto rendimiento.

El rápido crecimiento de la IA está transformando la arquitectura de los centros de datos modernos. A medida que las cargas de trabajo de IA se extienden a todos los sectores —desde grandes modelos de lenguaje hasta inferencia en tiempo real—, las organizaciones requieren una infraestructura capaz de soportar computación acelerada, almacenamiento de alto rendimiento y procesamiento masivo de datos. En CloudFest 2026, AIC demostrará cómo sus soluciones de infraestructura de IA escalables permiten a las empresas y a los proveedores de la nube implementar plataformas de alto rendimiento optimizadas para el entrenamiento, la inferencia y las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) de IA.

"Las cargas de trabajo de IA están redefiniendo el diseño de los centros de datos modernos", afirmó Michael Liang, presidente y consejero delegado de AIC. "En AIC, nos centramos en ofrecer plataformas informáticas escalables e infraestructura de almacenamiento de IA que permitan a las organizaciones construir centros de datos de IA de última generación y acelerar la innovación".

En el stand de AIC, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar varias soluciones tecnológicas clave:

Infraestructura de almacenamiento optimizada con IA

Las plataformas de almacenamiento de IA de AIC están diseñadas para flujos de datos de alto rendimiento y conjuntos de datos de IA a gran escala. Construidos con arquitecturas escalables y modulares, estos sistemas permiten a las organizaciones gestionar de forma eficiente los volúmenes de datos en rápido crecimiento que requieren las aplicaciones de IA.

Servidores de almacenamiento de alta disponibilidad

Los servidores de almacenamiento de doble nodo de AIC proporcionan fiabilidad de nivel empresarial y funcionamiento continuo para cargas de trabajo de misión crítica. Estos sistemas de alta disponibilidad son ideales para IA, HPC y otras aplicaciones con uso intensivo de datos que requieren un tiempo de inactividad mínimo.

Plataformas de servidores GPU para computación de IA

La plataforma de servidores GPU de alto rendimiento de AIC está diseñada para el entrenamiento de IA, la inferencia de IA y las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC). Estos sistemas ofrecen configuraciones flexibles y una alta densidad de cómputo para respaldar la infraestructura de computación acelerada en entornos empresariales, de investigación y en la nube.

Placas base para servidores

AIC también presentará su última placa base AMD Zelus, diseñada para soportar cargas de trabajo de IA, entornos HPC y computación de alta intensidad de datos. Además, AIC ofrece una completa gama de placas base para servidores, ideales para implementaciones modernas de centros de datos.

Al combinar plataformas de computación, sistemas de almacenamiento optimizados para IA y arquitecturas de infraestructura escalables, AIC permite a las organizaciones crear entornos flexibles capaces de soportar la próxima generación de cargas de trabajo de centros de datos impulsadas por IA.

Clientes, socios y profesionales del sector están invitados a visitar el stand C05 en CloudFest 2026 para descubrir cómo las soluciones de infraestructura de AIC pueden acelerar la adopción de la IA e impulsar el futuro de los centros de datos inteligentes.

Acerca de AIC Inc.

AIC Inc. es líder mundial en soluciones de servidores y almacenamiento. Con 30 años de experiencia en servidores de almacenamiento de alta densidad, servidores de almacenamiento barebones y ordenadores de alto rendimiento, AIC se ha expandido al almacenamiento para IA y a los dispositivos de borde para IA, logrando un importante reconocimiento en el mercado por sus productos de marca. Las capacidades internas de diseño, fabricación y validación de la empresa garantizan que sus productos sean altamente flexibles y configurables para satisfacer diversos requisitos de formato. Con sede en Taiwán, AIC opera oficinas e instalaciones en Estados Unidos, Asia y Europa. Para más información, visite www.aicipc.com o contacte con nosotros en sales@aicipc.nl.

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