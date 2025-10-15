Aignostics lanza una aplicación basada en IA para el análisis del microambiente tumoral

(Información remitida por la empresa firmante)

Atlas H&E-TME ofrece análisis robustos con resolución de una sola célula en horas

BERLIN y NUEVA YORK , 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras el éxito de los pilotos de acceso temprano con socios biofarmacéuticos líderes, Aignostics anunció hoy la disponibilidad general de Atlas H&E-TME, una aplicación para analizar el microambiente tumoral (TME) en imágenes de H&E. Atlas H&E-TME aborda un obstáculo crítico en la investigación del cáncer al extraer información detallada de portaobjetos rutinarios de H&E sin necesidad de tinción especializada ni multiplexación. Analiza exhaustivamente imágenes de portaobjetos completos en cuestión de horas, lo que permite a los investigadores caracterizar rápidamente las poblaciones de células inmunitarias, las relaciones espaciales y la arquitectura tisular en múltiples tipos de cáncer.

Atlas H&E-TME se creó utilizando Atlas, el modelo base líder, codesarrollado por Aignostics, Mayo Clinic y Charité Berlin. Ofrece lecturas detalladas para el control de calidad, siete tipos de tejido y nueve clases celulares diferentes, además de más de 5.000 métricas cuantitativas de orden superior por imagen. Atlas H&E-TME está disponible como aplicación de autoservicio, con integraciones próximamente con los principales sistemas de gestión de imágenes. La aplicación ha sido ampliamente validada en sitios primarios y metastásicos de diversos laboratorios y escáneres para garantizar su generalización a condiciones reales. Las métricas de validación se pueden proporcionar a nuevos socios que lo soliciten.

"Esta es la primera vez que veo un modelo que demuestra una alta precisión constante en múltiples indicaciones de cáncer con una robustez excepcional", afirmó el doctor Frederick Klauschen, cofundador de Aignostics y director del Instituto de Patología de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. "Comprender la TME es esencial para desarrollar terapias eficaces contra el cáncer, pero los enfoques tradicionales son costosos, requieren mucho tiempo y, a menudo, su escala es limitada", añadió Viktor Matyas, cofundador yconsejero delegado de Aignostics. "Atlas H&E-TME cambia este paradigma. Nuestros proyectos piloto con la industria biofarmacéutica han confirmado que podemos ofrecer resultados de alta calidad con una precisión, velocidad y escala inigualables, lo que ayuda a los investigadores a obtener el máximo provecho de cada imagen H&E".

Atlas H&E-TME admite diversos casos de uso en investigación, desde la rápida identificación y caracterización de tumores con infiltración inmunitaria hasta la integración de datos de H&E con transcriptómica espacial para análisis de nichos celulares refinados. La aplicación estará disponible inicialmente para socios biofarmacéuticos en cáncer de mama, vejiga, colorrectal, hígado y pulmón. En los próximos meses se incorporará el acceso académico, junto con otros tipos de cáncer y análisis. Las organizaciones interesadas en una prueba gratuita pueden visitar el sitio web de Aignostics para obtener más información.

Acerca de Aignostics

Aignostics es una empresa de inteligencia artificial que transforma datos patológicos complejos en información transformadora para la medicina de precisión. Fundada en 2020 como una empresa derivada de Charité Berlin, Aignostics combina el acceso exclusivo a datos clínicos multimodales con tecnologías de IA líderes en la industria y un riguroso enfoque científico. Desarrolla productos y servicios de primera clase que respaldan todo el proceso de desarrollo de fármacos, desde el descubrimiento y la investigación traslacional hasta los ensayos clínicos y los diagnósticos complementarios. La última oferta de Aignostics, Atlas H&E-TME, es una aplicación de autoservicio para la elaboración de perfiles completos del microambiente tumoral en imágenes H&E, que proporciona a los investigadores una precisión y una escalabilidad sin precedentes. Aignostics está financiada por importantes inversores y cuenta con más de 120 empleados, con operaciones en Berlín y Nueva York.

Más información en: www.aignostics.comSíganos en LinkedIn: www.linkedin.com/company/aignostics

Lisa Zheng lisa@aignostics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540827...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aignostics-lanza-una-aplicacion-basada-en-ia-para-el-analisis-del-microambiente-tumoral-302584798.html