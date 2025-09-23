Aiper llevará su tecnología de robots limpiafondos al mercado profesional en una alianza estratégica con POOLCORP

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta asociación estratégica tiene como objetivo ampliar el alcance de la marca y dar más apoyo en tiendas físicas de productos para piscinas y entre profesionales del servicio de mantenimiento de piscinas.

ATLANTA , 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aiper, líder mundial en robots limpiafondos sin cable, ha anunciado una alianza estratégica con Pool Corporation (Nasdaq/GSM: POOL), el mayor distribuidor mayorista global de suministros para piscinas, equipos, materiales de construcción y productos de vida al aire libre.

A partir de 2026, minoristas independientes, constructores de piscinas y empresas de servicio en Europa y Norteamérica tendrán acceso a la gama completa de robots limpiafondos de Aiper, incluidos modelos exclusivos, a través de la red B2B de POOLCORP, que cuenta con más de 450 centros de ventas. Esta alianza refuerza el compromiso de Aiper con el canal profesional, ofreciendo soluciones innovadoras y de alto rendimiento que responden a las necesidades de un cuidado de piscinas más moderno y accesible.

"El acuerdo con POOLCORP marca un hito significativo en nuestra estrategia de crecimiento", declaró Richard Wang, fundador y CEO de Aiper. "Nos abre las puertas a la red más influyente de profesionales del sector y nos permite acercar nuestros productos a minoristas y especialistas que buscan calidad, rendimiento e innovación".

POOLCORP mantiene la red de inventario más amplia del sector, con más de 200,000 productos de 125,000 fabricantes y proveedores. La incorporación de Aiper a su portafolio refleja el compromiso de ofrecer a minoristas y profesionales soluciones que aporten ventaja competitiva en un mercado en rápida evolución.

"La industria de las piscinas necesita innovación. Nuestro objetivo es ser el vehículo que acelere esa transformación y, en última instancia, mejore la experiencia de clientes y propietarios de piscinas", señaló Jonathan Pechon, vicepresidente de cadena de suministro y operaciones de POOLCORP. "Nuestra colaboración con Aiper introduce una de las categorías de productos más demandadas, impulsando la tecnología de robots sin cable y creando oportunidades sin precedentes para que profesionales y minoristas independientes las ofrezcan a escala nacional".

Acerca de Aiper

Aiper es pionero mundial en robots limpiafondos sin cable y líder en soluciones inteligentes para el cuidado del jardín. Con su campaña "Bring Vacation Home", inspira a los propietarios a transformar sus jardines y patios en oasis personales mediante productos más inteligentes, sostenibles y fáciles de usar. Tras investigar las limitaciones de los limpiafondos tradicionales, Aiper diseñó los robots más intuitivos del mercado: libres de cables, sin complicaciones y capaces de automatizar la limpieza para que los usuarios disfruten más tiempo con familia y amigos junto a la piscina. Sus productos han recibido premios como el CES Innovation Award en 2023 y 2024, consolidando a la marca como referente en innovación.

Acerca de Pool Corporation

Pool Corporation (Nasdaq/GSM: POOL) es el mayor distribuidor mayorista mundial de piscinas y productos de ocio en exteriores. Con 451 centros en Norteamérica, Europa y Australia, distribuye más de 200,000 productos a 125,000 clientes mayoristas. Para más información, visita www.poolcorp.com. Si eres un profesional del sector, puedes comprar en www.POOL360.com.

