Aircraft Engineers International insta a fortalecer la supervisión de la seguridad aérea

- Aircraft Engineers International insta a la EU Commission y a EASA a fortalecer la supervisión de la seguridad aérea

En una entrevista realizada en marzo en el periódico alemán Die Welt, el miembro del parlamento, Markus Ferber, destacó: "Una autoridad de seguridad de aviación que clasifica un error de software como un riesgo, solo después de que se hayan estrellado dos aviones, impone un riesgo de cara a los ciudadanos". ([1])

LEIMUIDEN, Países Bajos, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La European Union Safety Agency ha emitido recientemente cinco requisitos que se tienen que cumplimentar antes de que un avión Boeing 737 Max pueda volver a volar en Europa. Pese a ello, Aircraft Engineers International (AEI) destaca que la seguridad de los aviones debe ser proactiva; indica que anteriormente ha asesorado a la agencia de otras normas que necesitan de atención. Algunos estados miembros de la UE permiten procedimientos en los que el mantenimiento técnico de los sistemas de aviación vitales no están verificados por un ingeniero de aviación con licencia incluso a pesar de que la normativa de la UE así lo indique:

1. En 2015, AEI informó a EASA que creían que los aviones serían liberados de forma rutinaria de su servicio en Alemania sin inspecciones de requisitos en marcha. 2. Una auditoria de EASA realizada tras la autoridad de aviación civil nacional de Alemania, Luftfahrt Bundesamt (LBA), confirmó esto, destacando las preocupaciones con el Certificate of Release to Service (CRS). Los auditores concluyeron que "la liberación para servicio (CRS) ni era compatible ni estaba poco clara, por ejemplo, permitía la liberación para servicio de las tareas de la línea de mantenimiento sin verificación (por medio de personal propiamente cualificado y con certificación), pero basándose solo en las comprobaciones administrativas". 3. AEI ha informado de forma repetida a EASA y a la UE que cree que hay debilidades en el sistema de supervisión de LBA, y esta situación, si continúa, sitúa a los ciudadanos de la UE en una zona de riesgo innecesario. 4. El responsable de EASA, Patrick Ky, declaró durante una conferencia en noruega (el 30 de enero de 2019) que los estándares de seguridad de EASA no se han interpretado de forma uniforme en Europa.

La UE ha declarado que tanto ellos como EASA confían en que la liberación de los procesos de servicio se conozcan de forma correcta en Europa a pesar de que LBA haya declarado de forma escrita que va a decidir qué políticas de EASA implementará; el certificado del procedimiento de la liberación para servicio, que no es una de ellas.

"¿Cómo ha gestionado EASA acercarse a los descubrimientos de auditoría?", se pregunta el director general de AEI, Ola Blomqvist. "No es posible ser compatible con la normativa de la UE sin adherirse de forma estricta a la normativa EASA y su propia política de aclaración acerca de la liberación para servicio, que Alemania niega implementar".

Aircraft Engineers International insta a EASA a asegurar que sus propias normas se refuerzan de forma estricta, que se cumplen todos los informes de auditoría de forma temprana y que los requisitos de verificación de "liberación para servicio" se conocen de forma uniforme en Europa.

El hecho de que la flota de Boeing 737 Max se quede en tierra después del accidente en lugar de antes, destaca que la supervisión normativa eficaz es un requisito previo para el vuelo seguro.

Acerca de AEI:

Aircraft Engineers International (AEI) se creó en el año 1971 y representa los intereses colectivos de más de 30.000 ingenieros de mantenimiento de aviones con licencia de más de 30 países. La misión de AEI es la de convertirse en la voz global de los ingenieros de aviones con licencia, proporcionando representación y apoyo con el fin de promocionar los niveles más elevados de seguridad de aviación y estándares de mantenimiento en todo el mundo.

