Airmedic presenta una nueva cabina médica para su flota Bombardier Learjet 45XR

(Información remitida por la empresa firmante)

-Airmedic amplía su alcance internacional y presenta una nueva cabina médica para su flota Bombardier Learjet 45XR

MONTREAL, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Airmedic, líder en transporte médico aéreo especializado, presentó hoy una nueva cabina médica diseñada específicamente para su aeronave Bombardier Learjet 45XR. Este entorno clínico permanente, que ya está en servicio a bordo del primer avión, facilita el transporte de pacientes y establece un nuevo estándar para la atención crítica en vuelo.

Fruto de la experiencia operativa directa, esta configuración médica permanente mejora el acceso clínico, optimiza el trabajo de los equipos médicos y garantiza la disponibilidad inmediata de equipos esenciales, lo que permite a las tripulaciones gestionar transportes complejos con mayor precisión, eficiencia y comodidad.

"Esta inversión refleja nuestro compromiso con la excelencia en la atención a bordo", afirmó Louis-Philippe Loiselle Fortier, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Desarrollo Comercial de Airmedic. "Tras analizar cómo se desarrollan las misiones, diseñamos una cabina que elimina obstáculos para nuestras tripulaciones, fortalece la continuidad clínica y proporciona un entorno más seguro, cómodo y controlado para los pacientes y sus seres queridos durante los vuelos de repatriación, tanto de corta como de larga distancia".

Airmedic invirtió en un interior médico permanente completamente rediseñado. Desarrollada en estrecha colaboración con los equipos de ingeniería de Fargo Jet Center y certificada por la FAA y Transport Canada mediante un Certificado de Tipo Suplementario, esta cabina de vanguardia se diseñó a partir de las opiniones directas de las tripulaciones, los clientes y los pacientes a los que presta servicio.

Innovaciones clave para el transporte de cuidados críticos

La cabina mejorada cuenta con un avanzado sistema de camilla LifePort, un panel lateral compuesto revestido de acero inoxidable para mayor higiene y durabilidad, y un armario médico personalizado que mantiene el equipo esencial protegido y de fácil acceso. Los rieles superiores especializados permiten asegurar los dispositivos médicos por encima del área de atención, incluyendo el monitor desfibrilador, el ventilador de transporte y las unidades de terapia intravenosa, manteniendo el equipo crítico al alcance ergonómico del paciente. Un espacio de carga ampliado también facilita la manipulación del paciente, incluyendo casos bariátricos y transportes en incubadora, mientras que las superficies de grado médico permiten una descontaminación eficaz entre misiones, y una cortina de privacidad personalizada preserva la dignidad del paciente durante el vuelo. Un nuevo sistema de comunicación satelital (SATCOM) y seguimiento de vuelo Skytrac ISAT-200A mejora aún más la coordinación en vuelo al permitir que las tripulaciones consulten con los médicos con manos libres, sin interrumpir la atención.

En conjunto, estas mejoras crean un espacio de trabajo clínico estructurado que facilita una intervención decisiva durante los traslados de pacientes críticos, a la vez que mejora la comodidad, la dignidad y la seguridad del paciente.

Inversión en el Avance de la Repatriación Internacional de Pacientes

La configuración del Learjet 45XR representa el primer paso de una estrategia más amplia de modernización de la flota. Un segundo avión ya está programado para recibir una configuración médica permanente idéntica en los próximos meses, lo que eleva la inversión total en ambas conversiones de cabina a aproximadamente dos millones de dólares canadienses. Estas conversiones forman parte de un compromiso total de 18 millones de dólares canadienses para la flota de Bombardier Learjet 45XR de Airmedic, que respalda la expansión de su programa de repatriación médica internacional.

"Al dedicar permanentemente estos aviones a operaciones médicas, Airmedic reafirma una prioridad clara: invertir en entornos clínicos confiables diseñados para las realidades del transporte aeromédico moderno, mientras continúa elevando el nivel de atención en los cielos", añadió Louis-Philippe Loiselle Fortier.

Con raíces en Quebec, llegando al mundo

Más allá de las misiones de repatriación internacional, estos aviones permanecen disponibles en todo momento para apoyar a las comunidades y a la red sanitaria de Quebec en traslados interhospitalarios urgentes. Este compromiso local sigue siendo el centro de la misión de Airmedic, que ha ampliado su oferta de servicios en los últimos tres años hasta alcanzar un alcance internacional, tanto a través de operaciones de ambulancia aérea (su flota de aviones Pilatus PC-12 NG y Bombardier Learjet 45XR) como a través de servicios de acompañamiento médico en vuelos comerciales. Con sede estratégica en Montreal, un centro transatlántico clave entre Europa y América, y con acreditación internacional EURAMI, Airmedic combina una fundación de Quebec con un alcance global.

Acerca de Airmedic

Airmedic es un proveedor canadiense de transporte médico aéreo especializado, enfocado en la repatriación de pacientes canadienses e internacionales, que presta servicios en Quebec y destinos en todo el mundo. Su flota médica especializada consta de seis aeronaves Pilatus PC-12 NG y dos jets Bombardier Learjet 45XR. Disponible las 24 horas, Airmedic ofrece una gestión integral de la misión. Airmedic cuenta con la acreditación EURAMI para sus operaciones con aeronaves de ala fija, un estándar reconocido internacionalmente que refleja los más altos estándares en seguridad, calidad y mejores prácticas. Airmedic pertenece a Dessercom, una organización benéfica que se dedica al transporte prehospitalario de emergencia y al transporte terrestre no urgente en Quebec.

Nota: Se pueden solicitar fotos y videos de alta resolución de la cabina y las aeronaves.

Contacto para medios: Claudia Landry, directora senior, Décision cabinet-conseil, 438-830-7733, clandry@decision.ca

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