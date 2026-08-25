Airway Therapeutics cierra una financiación de 50 millones de dólares para el desarrollo de Zelpultide Alfa

(Información remitida por la empresa firmante)

-Airway Therapeutics cierra una ronda de financiación de 50 millones de dólares para impulsar el desarrollo en fase avanzada de Zelpultide Alfa

La captación de capital respalda el ensayo clínico en curso de fase 2b/3 para la prevención de la displasia broncopulmonar y las actividades analíticas y de química clínica asociadas.

Aproximadamente el 94 % de los inversores actuales participaron en la ronda de financiación Serie E-2.

Se prevé que el análisis intermedio que completa la fase 2b del ensayo esté disponible a finales del segundo trimestre de 2027.

ATLANTA, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., una empresa biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla nuevas terapias biológicas para enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas, anunció hoy el cierre de una ronda de financiación de 50 millones de dólares para respaldar el desarrollo clínico continuo en fase avanzada de zelpultide alfa, la nueva proteína D humana surfactante recombinante (rhSP-D) de la compañía.

La ronda E consta de 26 millones de dólares recaudados previamente mediante una financiación SAFE y 24 millones de dólares a través de la ronda Serie E-2 de la compañía. Los fondos se destinarán principalmente a que Airway complete la fase 2b del ensayo clínico de fase 2b/3 que evalúa zelpultide alfa para la prevención de la displasia broncopulmonar (BPD) en bebés muy prematuros, así como a las actividades de química, fabricación y control (CMC) y analíticas necesarias para el avance del programa.

La ronda Serie E-2 contó con una amplia participación de la base de inversores de Airway, con aproximadamente el 94 % de los inversores existentes participando en la ronda. Entre los participantes se encuentran el Hospital Infantil de Cincinnati y un consorcio de grandes family offices, comprometidos con el desarrollo de terapias innovadoras para enfermedades respiratorias graves.

"Estamos sumamente satisfechos con la fuerte participación y el continuo apoyo de nuestros inversores actuales, con aproximadamente el 94 % de nuestra estructura accionarial actual participando en la ronda Serie E-2, lo que refleja su confianza en Airway, nuestro equipo y el potencial de zelpultide alfa", dijo Marc Salzberg, MD, presidente y consejero delegado de Airway Therapeutics. "Con esta ronda, estamos bien posicionados para mantener el impulso en nuestro programa clínico de fase avanzada mientras evaluamos zelpultide alfa para la prevención de la displasia broncopulmonar en bebés muy prematuros, una población con una importante necesidad médica no cubierta y sin terapias preventivas aprobadas."

"Esta ronda de financiación consolida aún más la posición financiera de Airway mientras llevamos a cabo el ensayo clínico de fase 2b/3 en curso y nos preparamos para los próximos hitos importantes del desarrollo del programa", declaró Alan S. Wolk, MBA, director financiero y director de operaciones de Airway Therapeutics. "Los fondos nos proporcionan el capital necesario para respaldar el estudio clínico, así como el trabajo analítico de preparación para CMC y BLA, indispensable para avanzar con zelpultide alfa a través de las últimas etapas de desarrollo de manera disciplinada y eficiente".

El próximo hito importante del desarrollo de Airway es el análisis intermedio previsto, que marca la finalización de la fase 2b del ensayo clínico de fase 2b/3 en curso. Se esperan los resultados del análisis intermedio para finales del segundo trimestre de 2027.

Acerca de Zelpultide AlfaZelpultide alfa es una proteína surfactante humana recombinante D (rhSP-D) diseñada con precisión para replicar la estructura cuaternaria completa y la función biológica de la proteína nativa, incorporando una glicosilación optimizada mediante tecnología avanzada de líneas celulares. Su actividad terapéutica se basa en tres mecanismos clave: modulación de las respuestas inmunitarias para mitigar la inflamación excesiva, mejora del reconocimiento y la eliminación de patógenos, y mantenimiento de la homeostasis del surfactante para favorecer la función pulmonar. Como plataforma biológica versátil, lzelpultide alfa se está desarrollando para pacientes de todas las edades, desde la prevención de la displasia broncopulmonar (BPD) en recién nacidos muy prematuros hasta el tratamiento de afecciones respiratorias, inflamatorias e infecciosas agudas y crónicas en adultos.

La principal indicación de zelpultide alfa, la prevención de BPD, se encuentra actualmente en fase 2b/3 de ensayos clínicos, tras un estudio de fase 1b que demostró un perfil favorable de seguridad y tolerabilidad.i

Acerca de Airway TherapeuticsAirway Therapeutics es una compañía biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla una nueva clase de terapias biológicas para redefinir la prevención y el tratamiento de enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Su principal candidato, zelpultide alfa, se encuentra actualmente en fase clínica avanzada para la prevención de la displasia broncopulmonar (BPD) en bebés muy prematuros, una afección para la que no existen terapias preventivas aprobadas. Como plataforma biológica, zelpultide alfa también se está desarrollando para una aplicación más amplia en diferentes grupos de edad y contextos patológicos, con el objetivo de mejorar los resultados para poblaciones de pacientes vulnerables.

Para obtener más información, visite https://www.airwaytherapeutics.com

Contacto de la compañía: Libba MuziAirway Therapeutics muzi@airwaytherapeutics.com513-770-9630

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