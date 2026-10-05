AKEEYO presentará la cámara para vehículos ultraligera 711Air en Global Sources Hong Kong 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, marca especializada en cámaras de salpicadero y cámaras de conducción para automóviles, motocicletas y bicicletas, participará en Global Sources Hong Kong Shows este mes de octubre. Durante el evento, AKEEYO presentará su nuevo modelo 711Air junto con los modelos AKY-710Lite, AKY-730Pro, NV-X2, XPRO y 750Lite ante compradores internacionales, distribuidores y medios de comunicación.

Para AKEEYO, Global Sources Hong Kong constituye el escenario ideal para lanzar el 711Air. Los compradores y propietarios de marcas podrán manipular personalmente el dispositivo —que pesa solo 80 g— y probar la función de grabación con un solo toque; asimismo, los distribuidores interesados en colaborar con AKEEYO pueden completar el formulario de consulta en el enlace correspondiente.

Productos en exhibición

Novedad: 711Air, una cámara ligera para conductores de vehículos de dos ruedas; diseñada para montarse en el casco, destaca por su ligereza, durabilidad y facilidad de uso.

Batería de larga duración: una batería de 1800 mAh permite entre 8 y 10 horas de grabación continua.

una batería de 1800 mAh permite entre 8 y 10 horas de grabación continua. Diseño ultraligero: con un peso de solo 80 g, apenas se nota al llevarlo puesto con el casco.

con un peso de solo 80 g, apenas se nota al llevarlo puesto con el casco. Grabación con un solo toque: basta una pulsación para iniciar la grabación, y la respuesta háptica (mediante vibración) confirma el encendido/apagado y el estado de grabación sin necesidad de mirar el dispositivo.

basta una pulsación para iniciar la grabación, y la respuesta háptica (mediante vibración) confirma el encendido/apagado y el estado de grabación sin necesidad de mirar el dispositivo. Monitorización AOV de larga duración: admite hasta 36 horas de monitorización.

admite hasta 36 horas de monitorización. Conectividad y actualizaciones: Wi-Fi de 2,4 GHz, aplicación complementaria y actualizaciones de firmware vía OTA.

También en exhibición

AKY-730Pro: la cámara insignia de AKEEYO con pantalla táctil y resolución 4K para motocicletas y bicicletas.

la cámara insignia de AKEEYO con pantalla táctil y resolución 4K para motocicletas y bicicletas. AKY-710Lite: una cámara de larga duración de batería para motociclistas que graban durante viajes largos.

una cámara de larga duración de batería para motociclistas que graban durante viajes largos. 750Lite: el especialista en resistencia para viajes de larga distancia y jornadas de reparto intensivas, capaz de grabar hasta 24 horas a 1080p y de mantener la vigilancia hasta 120 horas en modo AOV.

el especialista en resistencia para viajes de larga distancia y jornadas de reparto intensivas, capaz de grabar hasta 24 horas a 1080p y de mantener la vigilancia hasta 120 horas en modo AOV. NV-X2: una cámara para salpicadero de última generación con visión nocturna, doble lente 2K y grandes aperturas (F1.0 en la cámara frontal y F1.7 en la trasera), diseñada para capturar imágenes nítidas tras el anochecer.

una cámara para salpicadero de última generación con visión nocturna, doble lente 2K y grandes aperturas (F1.0 en la cámara frontal y F1.7 en la trasera), diseñada para capturar imágenes nítidas tras el anochecer. XPRO: Diseñado para modelos específicos del Toyota RAV4, sustituye la carcasa del espejo original por una cámara de salpicadero 4K de estilo de fábrica. También se ofrecen soluciones a medida para modelos de vehículos populares en diversos mercados.

Visite AKEEYO en Global Sources 2026

Exposición: Global Sources Consumer Electronics & Global Sources Electronic Components

Global Sources Consumer Electronics & Global Sources Electronic Components Fechas: 11-14 de octubre de 2026

11-14 de octubre de 2026 Lugar: 1st Floor, AsiaWorld-Expo, Hong Kong

1st Floor, AsiaWorld-Expo, Hong Kong Expositor de AKEEYO: 5D12

Acerca de AKEEYO

AKEEYO diseña cámaras de tablero y cámaras para vehículos —incluyendo automóviles, motocicletas y bicicletas—, fabricadas para soportar condiciones reales de conducción y equipadas con grabación en 4K, diseño resistente a la intemperie y control mediante aplicación.

Sitio web: www.akeeyo.com

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