El alcalde y los líderes de la ciudad inauguran oficialmente Lighthaus, de 278 viviendas, en Liverpool Waters (2)

Un evento histórico celebra la transición de Lighthaus, desde su finalización hasta su plena operación como comunidad costera, dentro del proyecto de regeneración de Liverpool Waters, valorado en 5.000 millones de libras

LIVERPOOL, Reino Unido, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Starlight Investments ha anunciado la inauguración oficial de Lighthaus, una nueva comunidad de 31 plantas de construcción para alquiler (BTR) que ofrece 278 viviendas en una de las zonas costeras más codiciadas de Liverpool. La ceremonia de inauguración, a la que asistieron Steve Rotheram, alcalde de la Región de la Ciudad de Liverpool, líderes locales y socios del proyecto, marca la transición del edificio desde su finalización a una comunidad residencial en pleno funcionamiento.

Con la llegada de los residentes y la activación de los espacios de servicios, Lighthaus representa un nuevo capítulo visible en la regeneración continua de la zona portuaria de Liverpool y la continua evolución del plan maestro de Liverpool Waters, uno de los proyectos de regeneración más ambiciosos del Reino Unido, liderado por Peel Waters.

Ubicado en Princes Dock, Lighthaus forma parte de Liverpool Waters, la iniciativa de regeneración multidecenal de 5.000 millones de libras que está transformando más de 60 hectáreas de la histórica zona portuaria en un vibrante distrito costero de uso mixto. La inauguración subraya el impulso de este emblemático programa de regeneración y refuerza la posición de Liverpool como una de las ciudades con mayor crecimiento del norte. La gran inauguración reconoce formalmente a Lighthaus como una parte activa del panorama inmobiliario de la ciudad, ofreciendo viviendas de alquiler gestionadas profesionalmente que impulsan el crecimiento de la fuerza laboral, la vida urbana y la resiliencia económica a largo plazo.

Lighthaus ofrece una sofisticada colección de estudios y suites de una, dos y tres habitaciones, cada una diseñada para ofrecer una experiencia de vida urbana luminosa, cómoda y contemporánea. Las viviendas combinan un diseño moderno y refinado con un ambiente cálido y acogedor, capturando la filosofía de "vida iluminada" de la urbanización, donde espacios cuidadosamente diseñados se fusionan con la tranquilidad del paseo marítimo. Los residentes disfrutan de acceso a una cuidada selección de servicios, que incluyen un sky bar y lounge, comedores privados, gimnasio, espacios de coworking, una terraza en la azotea, un salón para residentes, una cafetería y servicio de conserjería 24 horas. La construcción de Lighthaus finalizó a finales de 2025.

La construcción de viviendas sigue siendo una prioridad regional fundamental, y la Región de la Ciudad de Liverpool tiene previsto construir más de 64.000 nuevas viviendas para impulsar el futuro crecimiento de la población y el bienestar de la comunidad. La finalización e inauguración oficial de Lighthaus contribuye directamente a este objetivo, ofreciendo alojamiento de alquiler de alta calidad en un distrito clave para la estrategia económica a largo plazo de Liverpool.

En un momento en que las presiones de viabilidad siguen limitando la entrega de viviendas en todo el Reino Unido, el éxito de la entrega y activación de Lighthaus demuestra el papel de los inversores a largo plazo con un capital sólido para mantener el impulso de la regeneración y acelerar la oferta de alquiler en mercados regionales clave.

Desarrollado en colaboración con X1 Developments y Vermont Construction, Lighthaus refleja la solidez de la colaboración entre socios promotores con experiencia y capital institucional a largo plazo.

Daniel Drimmer, fundador y consejero delegado de Starlight Investments, afirmó: "Lighthaus representa el tipo de vivienda de alquiler de alta calidad y gestión profesional que nos comprometemos a ofrecer en todo el Reino Unido. Este hito es especialmente significativo, ya que Lighthaus pasa de ser una promoción terminada a un nuevo y vibrante hogar para nuestros residentes. Nos enorgullece colaborar con los líderes cívicos de Liverpool y Peel Waters para apoyar la continua transformación del emblemático paseo marítimo de la ciudad".

Steve Rotheram, alcalde de la Región de la Ciudad de Liverpool, declaró: "Esto representa exactamente el tipo de desarrollo ambicioso que queremos ver más en toda la Región de la Ciudad de Liverpool. Lo que antes era una zona que necesitaba una inversión significativa se está convirtiendo rápidamente en uno de los casos de regeneración más emocionantes del país, impulsado por el desarrollo del nuevo estadio del Everton en Bramley Moore. Fundamentalmente, se encuentra dentro de nuestra nueva Zona de Desarrollo de la Alcaldía, donde estamos utilizando las facultades que nos otorga la descentralización para liberar terrenos, acelerar la ejecución y atraer la inversión que hace posibles proyectos como este. Mientras nuestra región se prepara para MIPIM la próxima semana, este es el tipo de caso de regeneración local del que hablaremos con posibles inversores: uno que no se limite a erigir grúas en el cielo, sino que construya comunidades sobre el terreno".

James Whittaker, director general de Peel Waters, explicó: "Lighthaus Liverpool Waters representa mucho más que un nuevo edificio en nuestra zona costera; es un símbolo de lo que se puede lograr mediante una sólida colaboración. Colaborar con X1 Developments, Vermont Construction y un inversor internacional del calibre de Starlight para hacer realidad nuestra visión compartida para Liverpool Waters es un verdadero logro, y su compromiso a largo plazo con la calidad se refleja en cada aspecto de este desarrollo. Lighthaus ha añadido otro hito impactante al icónico horizonte de Liverpool, estableciendo un nuevo referente en diseño y vida frente al mar".

"Nos enorgullece especialmente que Starlight haya elegido trabajar con Vermont, una empresa contratista con sede en Liverpool. Su participación no solo ha resultado en un edificio de excepcional calidad, sino que también ha creado cientos de empleos locales y ha brindado oportunidades significativas a los jóvenes a través de prácticas y su colaboración con el campus de construcción del City of Liverpool College, también ubicado aquí en Liverpool Waters".

"La inauguración oficial de Lighthaus en Liverpool Waters es otro hito clave en la continua transformación de nuestros históricos muelles y una contundente demostración de lo que la inversión a largo plazo y la ambición compartida pueden aportar a la ciudad".

Lighthaus forma parte de la creciente cartera residencial en Reino Unido de Starlight y refleja la estrategia de la compañía de ofrecer comunidades BTR líderes que contribuyan a la regeneración urbana y atiendan la creciente demanda de viviendas de alquiler de alta calidad. En todo el Reino Unido, Starlight ha establecido una cartera de 4.000 suites de alquiler y más de 1.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, con una expansión continua en mercados regionales clave.

Más información sobre Lighthaus: https://www.lighthausliverpool.co.uk/

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como empresa privada, propietaria, promotora y gestora de activos de más de 70.000 suites multiresidenciales y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, con 30.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión de Starlight es equilibrar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

Más información en www.starlightinvest.com o conecte con nosotros a través de LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927789/Starlight_Investments_Mayor_and_City_Leaders_Mark_Official_Openi.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2927790/Starlight_Investments_Mayor_and_City_Leaders_Mark_Official_Openi.jpg

