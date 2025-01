Algorand lanza el programa de recompensas por staking más inclusivo de las criptomonedas

(Información remitida por la empresa firmante)

Evita los recortes punitivos y los bloqueos de tokens, y mantiene los costes más bajos de la web3 para los ejecutores de nodos con pagos de recompensas en tiempo real

SINGAPUR, 23 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Las recompensas por staking han llegado a la blockchain de Algorand. La Algorand Foundation anunció hoy que, después de la actualización del mecanismo de consenso de esta semana, ahora se están pagando "recompensas por bloque", en tiempo real, a los validadores que propongan bloques con éxito a la blockchain de Capa 1. Las recompensas comienzan en 10 ALGO por bloque y se reducirán en un 1% cada millonésimo bloque. Los validadores también reciben el 50% de las tarifas de transacción de los bloques que propongan con éxito. Puede encontrar más información sobre esta actualización y "Algorand 4.0" aquí.

El programa de staking de Algorand es único en la industria. Las recompensas se pagan en tiempo real y, a diferencia de las configuraciones de staking en Solana, Ethereum y otras cadenas, los participantes no se ven amenazados por cortes ni sujetos a bloqueos restrictivos de tokens. Los nodos continúan teniendo acceso completo a sus fondos en todo momento. Además, en comparación con otras monedas populares como ETH y SOL, las recompensas de staking de Algorand no son inflacionarias y no afectan el suministro total de ALGO.

"Si bien el staking en Algorand es altamente inclusivo, también es altamente seguro", dijo John Woods, director de tecnología de la Algorand Foundation. "Algorand utiliza criptografía avanzada que hace innecesario poner los fondos de los usuarios en riesgo de penalización o pérdida: su ALGO no necesita ser delegado a otras partes o bloqueado para ser utilizado para proteger la red."

"Cada vez que interactuamos con una cadena de bloques, ya sea a través de una aplicación descentralizada o de una plataforma empresarial, esa acción es posible gracias a la red que la ejecuta", dijo Staci Warden, consejera delegada de la Algorand Foundation. "Los nodos de la cadena de bloques de Algorand protegen las cadenas de suministro corporativas, las credenciales en línea y las identidades digitales. Permiten enviar pagos de ayuda a todo el mundo y tokenizar e intercambiar activos del mundo real, todo en un sistema descentralizado. La blockchain de Algorand no falla. La blockchain de Algorand nunca se bifurcará. Y, ahora, Algorand también ofrecerá staking inclusivo, sólido y a prueba de futuro".

Existen múltiples formas en las que las personas pueden participar en la protección de la red y ganar recompensas por staking. Para los usuarios de DeFi, el staking líquido está disponible en Folks Finance, Tinyman, Messina y CompX; hay un pool de staking de consenso en Pact, con otros pools de staking disponibles en Réti; y el staking delegado está disponible en Valar. El staking de ALGO estará disponible en otros exchanges centralizados a finales de este año. Los usuarios también pueden ejecutar su propio nodo Algorand.

El lanzamiento de las recompensas por staking marca el final de un año destacado para la blockchain sostenible de Algorand, que incluye:

Alcanzó su marca de 2.000 millones de transacciones en julio, impulsada en gran parte por las crecientes transacciones de los principales proyectos y socios, incluido World Chess, así como por el aumento de la actividad DeFi y TradFi.

Un aumento significativo en la cantidad de desarrolladores, según Electric Capital.

La migración de varias empresas emergentes y compañías a Algorand desde cadenas como Ethereum, como Finboot y ZTLment, citando que el desarrollo de productos blockchain es un 600% más rápido en Algorand que con las cadenas Ethereum/EVM.

Acerca de Algorand Foundation La misión de Algorand es impulsar un mundo donde la información tenga integridad y las ideas innovadoras puedan escalar. La Algorand Foundation respalda el ecosistema de rápido crecimiento de Algorand al brindar un entorno de desarrollo de primera clase, respaldar la infraestructura clave y establecer estándares técnicos, ofrecer un apoyo integral a los desarrolladores y emprendedores y proporcionar el marco para la gobernanza descentralizada.

Lanzada en 2019, la cadena de bloques Algorand (ALGO) se ha convertido en un ecosistema vibrante de desarrolladores, emprendedores y socios empresariales que se benefician de una seguridad y una resiliencia de nivel institucional. Sus tarifas bajas, su finalidad instantánea y su huella de carbono mínima atraen a los millones de usuarios minoristas del protocolo, y los desarrolladores de todo tipo aprecian la capacidad de utilizar lenguajes de programación comunes como Python. Los desarrolladores de Algorand están creando protocolos y empresas que resuelven problemas importantes a escala global: pagos instantáneos en zonas de guerra y desastre, identidad autosoberana para los marginados, trazabilidad de la cadena de suministro para el comercio global, protocolos sin permisos que abordan la inclusión financiera y la creación de mercados completamente nuevos a través de la tokenización, por nombrar algunos. Para obtener más información y comenzar su viaje en Algorand, visite algorand.co

Acerca de Algorand (ALGO)Algorand (ALGO, ALGO-USD) es una criptomoneda lanzada en 2019 como parte de la cadena de bloques Algorand. La cadena de bloques Algorand es una cadena de bloques de una sola capa, segura desde el punto de vista cuántico y energéticamente eficiente, con finalidad instantánea, alto rendimiento constante y tarifas bajas. Algorand (ALGO) se comercializa actualmente en más de 400 mercados activos bajo los tickers ALGO, ALGO-USD, ALGO/USD, ALGO-EUR y ALGO/EUR, entre otros pares de divisas. Tiene un suministro limitado y deflacionario de 10.000.000.000 de ALGO que estará en plena circulación en 2030. Puede encontrar más información en algorand.co.

