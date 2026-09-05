AliExpress Brand+, plataforma de lanzamiento global para la innovación de vanguardia en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-AliExpress Brand+ emerge como una plataforma de lanzamiento global para la innovación de vanguardia en IFA 2026

BERLIN, 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA 2026, la principal feria comercial mundial de electrónica de consumo, AliExpress reúne a un selecto grupo de innovadores tecnológicos globales para presentar un ecosistema preparado para el futuro, que abarca desde robots humanoides hasta gafas con IA espacial, demostrando por qué se ha convertido en el destino predilecto para la tecnología de consumo de vanguardia.

De la distribución global al lanzamiento mundial

"En 2026, los consumidores europeos buscan algo más que una ganga: quieren tecnología de primera calidad que se integre a la perfección en su vida diaria y la mejore", afirmó Neo Yang, responsable de AliExpress Brand+. "Desde dispositivos domésticos inteligentes hasta robots humanoides, conectamos a los entusiastas de la tecnología con innovadores globales que les traen avances tecnológicos reales directamente a sus hogares, sin los sobreprecios de los productos de lujo".

Esta visión estratégica ya está impulsando un rápido crecimiento: la iniciativa Brand+ ha incorporado con éxito a más de 1.500 marcas líderes y ha alcanzado una tasa de penetración de GMV cercana al 40 % durante la reciente megaventa de mitad de año, lo que demuestra que los consumidores europeos están adoptando activamente tecnología innovadora y de alta calidad.

Enfoque en IFA: Un escaparate de pioneros tecnológicos

AliExpress Brand+ ha seleccionado cuidadosamente productos líderes en la industria que representan la máxima innovación en IFA 2026:

Anycubic presenta la Kobra X Combo para hacer accesible la impresión 3D multicolor a creadores de todo el mundo.

Engwe redefine la movilidad personal con bicicletas eléctricas versátiles y de alto rendimiento, diseñadas tanto para desplazamientos urbanos como para aventuras todoterreno.

ETENWOLF garantiza la seguridad y la preparación en carretera con soluciones de energía portátiles de calidad profesional e infladores de neumáticos diseñados para ofrecer la máxima fiabilidad.

EagleSight Dynamics debuta en el stand de AliExpress en IFA, presentando el ornitóptero biónico ESD Eagle X como parte de la exclusiva matriz de hardware de IA de la plataforma..

GMKtec impulsa la informática compacta con su nueva generación de Agentic-PC, equipada con procesadores AMD para ofrecer inteligencia proactiva en el escritorio.

iLife aprovecha su capacidad de fabricación propia para ofrecer robots de limpieza de suelos autónomos y de alto valor directamente a los consumidores.

Lubluelu mejora la seguridad y la automatización del hogar con soluciones robóticas inteligentes que se integran a la perfección en los entornos modernos.

MagicLab Robotics presenta su plataforma física nativa de IA basada en escenarios, tras haber firmado recientemente una alianza estratégica exclusiva con AliExpress Brand+ para enriquecer la gama de hardware de IA de la plataforma.

Qwen comparte escenario con AliExpress en IFA para presentar los últimos avances en hardware de IA, incluyendo las gafas Qwen y los auriculares inalámbricos con IA que se integran a la perfección con el ecosistema de servicios digitales de Alibaba.

Seauto se dedica a la I+D de robots inteligentes inalámbricos para la limpieza de piscinas, impulsados por tecnologías propias como motores BLDC y sensores acústicos.

Reforzando el compromiso local para una experiencia sin fricciones

En un mercado caracterizado por altas expectativas, el verdadero valor va más allá del precio: se basa en una sólida inversión local para garantizar la tranquilidad del cliente. AliExpress Brand+ aborda directamente esta necesidad invirtiendo fuertemente en infraestructura local y ofreciendo garantías de servicio integrales con entregas rápidas y devoluciones sencillas.

Este compromiso con la comodidad local ya es una realidad: durante la reciente megaventa de mitad de año, los pedidos de almacenes locales en mercados europeos clave como España, Francia y Polonia representaron más del 50 % de las ventas totales. Mediante la continua expansión de sus sólidas redes europeas de almacenamiento y logística local —con un almacén oficial en Alemania actualmente en construcción—, junto con un compromiso de servicio transparente, AliExpress se esfuerza por ofrecer una experiencia de compra sin fricciones.

Acerca de AliExpress

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico dedicada a mejorar la experiencia de compra de cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. Además de la versión en inglés, la plataforma AliExpress está disponible en otros 15 idiomas. AliExpress forma parte de Alibaba International Digital Commerce Group.

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