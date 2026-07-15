(Información remitida por la empresa firmante)

- Aliplast (Grupo Hera) refuerza su liderazgo en la regeneración de plásticos mediante la adquisición del 70% de Kronos Polymer Polska

BOLONIA, Italia, 15 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Aliplast (Grupo Hera) refuerza aún más su liderazgo en el reciclaje de plásticos de alta calidad gracias al acuerdo vinculante firmado por su filial polaca, Aliplast Polska, que tiene como objetivo la adquisición del 70% de Kronos Polymer Polska, una nueva empresa que se formará mediante la escisión de Kronos Polymer, un operador polaco activo en el reciclaje y procesamiento de polietileno (PE).

Kronos Polymer opera en un complejo industrial de reciente construcción ubicado en Gniew (Pomerania, Polonia), a unos 300 kilómetros de la sucursal de Aliplast Polska en Tuszyn. La nueva empresa involucrada en la transacción recibirá una planta equipada con una línea completa de clasificación, trituración y lavado de polietileno, con una capacidad de producción instalada de 12.000 toneladas anuales. Esto permitirá a Aliplast expandirse progresivamente también en el mercado local, llevando a cabo el reciclaje y la regeneración directamente en la planta, optimizando así los flujos y la logística.

Gracias a esta transacción y a otros proyectos italianos actualmente en marcha, como la planta de reciclaje de plásticos rígidos en Módena y la nueva planta de reciclaje de PE-LD en Borgolavezzaro (Novara), se reforzarán aún más las sinergias industriales ya existentes dentro del grupo, y Aliplast podrá aumentar su flexibilidad de reciclaje, duplicando su capacidad hasta superar las 210.000 toneladas anuales.

Aliplast sigue con la senda que la ha caracterizado en los últimos años: expansión de la capacidad de producción, incluso en mercados extranjeros; mayor atención a la calidad y la trazabilidad del material reciclado; y experiencia especializada para dar respuesta concreta a las necesidades del mercado europeo, aprovechando también su ya consolidada presencia en países como Francia y España. Estas actividades cobran aún mayor relevancia estratégica, especialmente en un momento como el actual, en el que el Reglamento PPWR ha introducido nuevas normas europeas para el diseño, la producción y la gestión de residuos de envases, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fomentar la economía circular, lo que hace imprescindible revisar toda la cadena de suministro de envases, incluso desde una perspectiva estructural.

Para una empresa que cuenta con profundas raíces en Polonia como Kronos Polymer, la asociación con Aliplast representa una gran oportunidad para seguir desarrollando su experiencia industrial y sus conocimientos técnicos avanzados.

La adquisición del 70% de Kronos Polymer Polska por parte de Aliplast Polska está sujeta a ciertas condiciones precedentes estándar (incluida la finalización de la escisión y la transferencia de los permisos ambientales), cuyo cumplimiento, a efectos de la finalización de la transacción, se espera para finales de 2026.

"Esta transacción nos permitirá ampliar aún más la capacidad de producción de Aliplast, en línea con la estrategia del Grupo Hera, que considera la regeneración de recursos un pilar fundamental", comentó Michele Petrone, consejero delegado de Aliplast. "El inicio del proceso que culminará con la adquisición de la participación mayoritaria en la nueva empresa Kronos Polymer Polska también se alinea con el Plan de Negocio de la empresa matriz, que prevé un crecimiento continuo en la cadena de valor de los servicios de gestión de residuos mediante la expansión de los mercados de referencia. Fortalecer nuestra presencia en Polonia, donde la filial de Aliplast opera desde hace tiempo, nos permitirá aprovechar el prometedor crecimiento de la demanda de plástico reciclado en este país".

Contacto:Rita D'Andrearita.dandrea@gruppohera.it+393201415025

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