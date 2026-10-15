Almaty acoge la Asamblea General de World Tennis, definiendo el futuro del tenis a nivel global

(Información remitida por la empresa firmante)

ALMATY, Kazajistán, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Kazajistán se enorgullece de haber acogido la Asamblea General anual de World Tennis en Almaty, del 10 al 13 de octubre. El evento, celebrado por primera vez en Asia Central, reunió a líderes y representantes de federaciones nacionales, organizaciones de tenis internacionales y continentales, expertos del sector y socios.

Las reuniones de la Junta Directiva de World Tennis tuvieron lugar los días 10 y 11 de octubre. Más de 262 delegados de 137 países participaron en sesiones de debate y procesos de votación del 11 al 13 de octubre.

La ceremonia comenzó con un mensaje del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, dirigido a los participantes de la Asamblea General. Dicho mensaje fue transmitido por el alcalde de Almaty, Darkhan Satybaldy, quien también inauguró oficialmente la Asamblea.

El presidente de la World Tennis, David Haggerty, fue galardonado con la Orden de Dostyk de segunda clase de Kazajistán. El reconocimiento fue entregado por el ministro de Turismo y Deportes de Kazajistán, Yerbol Myrzabossynov, en nombre del presidente de la República de Kazajistán, en mérito a la prolongada contribución de Haggerty al desarrollo del tenis y al fortalecimiento de la cooperación internacional a través del deporte.

La celebración de la Asamblea en Almaty refleja la gran confianza que la comunidad del tenis internacional deposita en Kazajistán, así como el creciente prestigio de la Federación de Tenis de Kazajistán, presidida por el vicepresidente de World Tennis, Bulat Utemuratov.

Para Almaty, el foro brindó la oportunidad de mostrar la infraestructura deportiva y las tradiciones tenísticas de la ciudad ante representantes de 137 países. La asamblea facilita el intercambio de conocimientos, el diálogo directo entre los dirigentes de las federaciones y el desarrollo de nuevas alianzas internacionales.

Durante la Asamblea General, el presidente de World Tennis, David Haggerty, hizo entrega a Bulat Utemuratov, presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán, del galardón Award for Services to the Game. Este premio reconoce contribuciones excepcionales y de larga trayectoria al desarrollo y la promoción del tenis a nivel internacional. El reconocimiento pone de relieve los muchos años de labor de Bulat Utemuratov en el desarrollo del tenis en Kazajistán, la construcción de infraestructuras deportivas modernas, el apoyo a los jóvenes talentos y el fortalecimiento de la posición del país en la comunidad mundial del tenis.

Este galardón coincidió con la obtención, por parte del sistema de formación de entrenadores de Kazajistán, de la categoría oro, un reconocimiento destacado a los programas de formación de entrenadores del país.

The centrepiece of the programme was the World Tennis General Assembly meeting on 13 October.

La Asamblea General constituye un foro fundamental para debatir el desarrollo del tenis a nivel mundial. Los participantes abordaron diversas formas de hacer que este deporte sea más accesible, fomentar el tenis juvenil, mejorar la infraestructura deportiva, formar a entrenadores y oficiales, y organizar competiciones internacionales.

Se prestó especial atención al apoyo a las federaciones nacionales y al fortalecimiento de la cooperación internacional. Los delegados analizaron los avances logrados, debatieron iniciativas estratégicas e identificaron prioridades que orientarán el desarrollo del tenis en distintos países y regiones.

"Ser anfitriones de esta asamblea crucial pone de manifiesto el papel vital que desempeña Kazajistán en el tenis mundial y es un testimonio del arduo trabajo de todo el equipo de la Federación de Tenis de Kazajistán. Ha sido un placer recibir a mis colegas representantes y trabajar en los asuntos que definirán el futuro del tenis en todo el mundo", afirmó Bulat Utemuratov, presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán y vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis.

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