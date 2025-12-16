From Left: John Chadbourne, AM General EVP, Business Development and Ejup Maqedonci, Minister of Defense of the Republic of Kosovo finalize the 3-year contract award for HUMVEE 2-CT Hawkeye and other HUMVEE variants, parts, and service support - AM GENERAL LLC/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-AM General vende los primeros sistemas de obuses móviles HUMVEE Hawkeye de 105 mm como parte de la adjudicación de un contrato de tres años

PRISTINA, Kosovo, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El reconocido proveedor de vehículos tácticos ligeros y soluciones de movilidad, AM General, ha finalizado un contrato marco de venta comercial directa (DCS) de tres años con el Ministerio de Defensa de la República de Kosovo para los sistemas de obuses móviles HUMVEE Hawkeye de 105 mm (MHS), además de varios camiones de apoyo de la familia de vehículos HUMVEE, repuestos y servicios de formación y mantenimiento.

"Nos enorgullece anunciar la exitosa venta del HUMVEE Hawkeye al Ministerio de Defensa de Kosovo para las necesidades de la Fuerza de Seguridad de Kosovo, lo que demuestra nuestro compromiso de proporcionar soluciones de vanguardia para las necesidades militares modernas", declaró John Chadbourne, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Comercial de AM General. "Este sistema combina durabilidad, versatilidad y tecnología avanzada, lo que garantiza que las fuerzas armadas de Kosovo cuenten con las mejores herramientas para proteger y servir. Esperamos continuar nuestra colaboración con entidades de defensa de todo el mundo, entregando vehículos que mejoren la eficacia operativa y la seguridad".

El HUMVEE Hawkeye está equipado con tecnología de retroceso suave, que permite la integración de un cañón de 105 mm en la robusta y probada plataforma HUMVEE. Esto permite el emplazamiento, disparo y desplazamiento del sistema en menos de 90 segundos, lo que aumenta la capacidad de supervivencia contra fuego de contrabatería en comparación con los sistemas remolcados tradicionales. Además de los HUMVEE Hawkeye, la KSF también recibirá ambulancias, camiones de mando y control, y otros camiones de apoyo, lo que permite contar con una batería de artillería completa y establecer capacidades de disparo indirecto para la KSF. Se estima que las entregas comenzarán en los próximos dos años.

Acerca de AM GeneralAM General diseña, fabrica y ofrece soporte para vehículos especializados para clientes militares y comerciales. Su presencia global con una diversa oferta de productos en más de 70 países posiciona a AM General de forma única para mejorar la interoperabilidad y consolidar sus sólidas alianzas con la industria de defensa y la automoción. Con una completa cartera de productos, que incluye los icónicos vehículos HUMVEE, el Vehículo Táctico Ligero Conjunto A2 (JLTV A2), el camión táctico ligero Saber de última generación con niveles de protección mejorados y el revolucionario obús móvil Hawkeye de 105 mm con tecnología de retroceso suave para plataformas móviles, AM General se esfuerza por ofrecer una mejora continua que siempre esté lista para la misión. AM General cuenta con una amplia experiencia satisfaciendo las cambiantes necesidades de las industrias de defensa y automoción, con el apoyo de sus empleados en las principales instalaciones de Indiana, Michigan y Ohio, y una sólida base de proveedores que se extiende por 46 estados. Para más información sobre AM General, visite www.amgeneral.com.

Contacto: Deborah Reyes, deborah.reyes@amgeneral.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846823...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846824...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846825...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2187920...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/am-general-vende-los-primeros-sistemas-de-obuses-moviles-humvee-hawkeye-de-105-mm-302643922.html