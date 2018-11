"Amanda" gana el premio Tokyo Grand Prix en la 31.ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio

Publicado 12/11/2018 9:19:30 CET

TOKIO, 8 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- La 31.ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), celebrada del 25 de octubre al 3 de noviembre, concluyó con la proclamación de los ganadores en la ceremonia de premios en el noveno día de festival. Este año, el TIFF proyectó 181 películas y 62.125 cinéfilos (sin incluir los participantes del último día) asistieron a las proyecciones. El premio Tokyo Grand Prix se le concedió a "Amanda" dirigida por Mikhael Hers. A continuación se presentan los ganadores de los premios en todas las categorías:

- Categoría de competiciónTokyo Grand Prix: "Amanda" (dirigida por Mikhael Hers)Premio especial del jurado: "Before the Frost" (dirigida por Michael Noer)Premio al mejor director: Edoardo De Angelis ("The Vice of Hope")Premio a la mejor actriz: Pina Turco ("The Vice of Hope")Premio al mejor actor: Jesper Christensen ("Before the Frost")Premio a la mejor contribución artística: "The White Crow" (dirigida por Ralph Fiennes)Premio al mejor guion otorgado por WOWOW: "Amanda" (coescrita por Maud Ameline y el director Mikhael Hers)Premio del público: "Another World" (dirigida por Junji Sakamoto)

- Categoría Asian Future Premio a la mejor película Asian Future: "A First Farewell" (dirigida por Lina Wang)Premio Espíritu de Asia otorgado por el Centro Asiático de la Fundación Japón Director Huang Huang ("Wushu Orphan")

- Categoría cine japonés SplashPremio a la mejor película: "Lying to Mom" (dirigida por Katsumi Nojiri)Premio al mejor director de cine japonés Splash: Director Masaharu Take ("The Gun"), director Seiji Tanaka ("Melancholic")

- Premio Gemstone: Mai Kiryu ("Lying to Mom", "The Chrysanthemum and the Guillotine"), Lien Binh Phat ("The Tap Box"), Karelle Tremblay ("The Fireflies Are Gone"), y Nijiro Murakami ("The Gun").

El presidente del jurado Brillante Ma Mendoza comentó que "Amanda" es "aparentemente simple, pero no una película simple" y "una historia de intrincadas emociones humanas". Más tarde, Mendoza compartió sus impresiones generales sobre el festival: "Nosotros como jurado nos lo hemos pasado en grande juntos. Los últimos días, fue todo un reto escoger a los ganadores debido a la amplia diversidad de películas". Él también quiso dar las gracias a todas las personas que están en un segundo plano, como los asistentes de dirección, los directores de producción y muchos más, así como al personal voluntario del TIFF por su "amabilidad, hospitalidad y calidez".

