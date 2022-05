AMAZFIT FIRMA COMO SMARTWATCH OFICIAL PARA EXTERIORES DEL 2022 ESCAPE FROM ALCATRAZ TRIATHLON

Smartwatch GPS para exteriores súper resistente y robusto, listo para desafiar lo imposible con los entusiastas del triatlón

LOS ÁNGELES, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit, una de las principales marcas mundiales de dispositivos inteligentes de Zepp Health (NYSE: ZEPP), se enorgullece de haber sido nombrado patrocinador oficial de smartwatch para exteriores del 2022 Escape from Alcatraz Triathlon (EFAT). Inspirado en la esencia de la marca "Up Your Game", la serie de smartwatches T-Rex de Amazfit, súper resistentes y robustos para actividades al aire libre, está preparada para proporcionar a los triatletas las funciones completas que necesitan para afrontar el emocionante reto.

Como marca centrada en la salud y el fitness, Amazfit se dedica a proporcionar dispositivos portátiles avanzados que inspiran un estilo de vida saludable y activo, como la serie Amazfit T-Rex, de alto rendimiento, funcional y duradera, que contribuye a la amplia cartera de productos de exterior de la marca. Representando una evolución de esta robusta colección de exterior, se ha lanzado el nuevo Amazfit T-Rex 2, con actualizaciones aún más interesantes, incluyendo:

Un estilo robusto y atrevido que marca tendencia

Posicionamiento de alta precisión de doble banda y cinco satélites, y batería de 24 días de duración lo suficientemente potente como para soportar cualquier aventura

Resistencia de grado militar complementada con un funcionamiento a temperaturas ultrabajas en entornos tan fríos como -30℃

Resistencia al agua de 10 ATM, más de 150 modos de deporte (incluido el triatlón) y seguimiento de la salud en todo momento para mantener a los triatletas cubiertos a través de su natación, ciclismo y carreras

Nuevo sistema de importación de rutas y navegación en tiempo real[1] que permite a los triatletas de todos los niveles seguir sus movimientos directamente en el reloj

Al hablar de esta nueva asociación, Jennifer Lau, vicepresidenta de Action Sports Events de IMG, dijo: "Estamos encantados de traer a Amazfit, un líder en el diseño y el rendimiento de los dispositivos deportivos, a bordo como nuestro patrocinador oficial de smartwatch para exteriores. La dedicación de Amazfit a proporcionar a los atletas la tecnología para lograr su mejor rendimiento se alinea con los estilos de vida de los participantes de Escape From Alcatraz".

Amazfit, en colaboración con el Escape from Alcatraz Triathlon, proporcionará a los triatletas seleccionados de EFAT los flamantes smartwatches para exteriores Amazfit T-Rex 2 para que realicen un seguimiento de su rendimiento individual en el entrenamiento y de sus métricas personales de salud, durante la carrera y más allá. Un stand oficial de Amazfit estará en el lugar los días 4 y 5 de junio para animar a los participantes mientras se educa a la comunidad de Escape sobre los productos que conectan la salud con la tecnología.

El vicepresidente de Amazfit, Bin Fan, comentó: "Estamos orgullosos de patrocinar una de las competiciones más esperadas en América. Amazfit se dedica a desarrollar smartwatches fiables y multifuncionales para exteriores que mejoran la calidad de vida. Estamos profundamente arraigados en la esencia de nuestra marca "Up Your Game", y animamos a nuestros usuarios a vivir sus pasiones y a expresar sus espíritus activos libremente. Al asociarnos con EFAT, esperamos ofrecer una mejor experiencia de usuario a un público más amplio, y apoyar no sólo a los entusiastas del deporte amateur sino también a los atletas profesionales con los productos más avanzados de la marca".

Para obtener más información, visite los sitios web oficiales de Amazfit y EFAT.

Acerca de Amazfit

Amazfit, una marca líder mundial de dispositivos inteligentes centrada en la salud y el fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), una empresa de tecnología sanitaria. Ofreciendo una amplia selección de smartwatches y bandas, la esencia de la marca Amazfit es "Up Your Game", animando a los usuarios a vivir sus pasiones y a expresar su espíritu activo libremente. Amazfit se basa en la plataforma de gestión de la salud de Zepp Health, que ofrece información y orientación práctica basada en la nube 24/7 para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar.

Lanzada en 2015, Amazfit cuenta hoy con millones de usuarios. Sus productos están disponibles en más de 90 países de América, EMEA y APAC. Para más información sobre Amazfit, visite www.amazfit.com. Para más información sobre Zepp Health, visite www.zepphealth.com.

Escape from Alcatraz Triathlon

Desde olímpicos y campeones del mundo hasta entusiastas de grupos de edad y atletas con dificultades, triatletas de todo el mundo tomarán las calles y las aguas de San Francisco para la 41ª edición del Escape from Alcatraz Triathlon el domingo 5 de junio de 2022. La infame historia de la isla como prisión federal ineludible ilumina un misterioso desafío para los atletas de todo el mundo, la oportunidad de "escapar de Alcatraz". Para más información, visite www.EscapeAlcatrazTri.com.

