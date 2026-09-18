(Información remitida por la empresa firmante)

-AML RightSource galardonado con el premio CobraSight por su experiencia en el cumplimiento normativo de activos digitales

El reconocimiento del sector destaca la experiencia de AML RightSource ayudando a las organizaciones a desenvolverse en el cambiante entorno normativo de las criptomonedas y los activos digitales.

HIGHLAND HILLS, Ohio, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- AMLRightSource, un proveedor global de soluciones expertas en servicios gestionados y asesoramiento sobre cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, ha sido galardonado por CobraSight con el premio Crypto & Digital Assets Growth Partner Award 2026 en la categoría de Licencias y Cumplimiento. Este galardón reconoce a las empresas que demuestran una profunda competencia, especialización y experiencia en el apoyo a organizaciones que operan dentro del ecosistema de activos digitales.

A medida que los activos digitales se integran cada vez más en el sistema financiero convencional, las organizaciones se enfrentan a un entorno normativo de creciente complejidad. Los requisitos, nuevos y en constante evolución, varían según las jurisdicciones y elevan las expectativas en ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales, el cumplimiento normativo frente a delitos financieros, la gobernanza, las licencias y la gestión de riesgos.

AML RightSource ayuda a empresas de activos digitales, instituciones financieras, fintechs y otras organizaciones reguladas a afrontar estos desafíos mediante una combinación de servicios gestionados, asesoramiento, investigaciones, supervisión de transacciones, cumplimiento de sanciones y una amplia experiencia en la gestión de riesgos de delitos financieros.

"Los activos digitales han pasado rápidamente de ser un mercado de nicho a convertirse en una parte cada vez más importante del ecosistema financiero mundial", afirmó Steve Meirink, consejero delegado de AML RightSource.

"A medida que los activos digitales logran una adopción más amplia, las organizaciones se enfrentan a una presión creciente para equilibrar la innovación con prácticas sólidas de cumplimiento y gestión de riesgos. Nos enorgullece apoyar a nuestros clientes al afrontar este desafío, ayudándoles a desarrollar programas que cumplan con las expectativas regulatorias en constante evolución y que, al mismo tiempo, fomenten un crecimiento sostenible".

"Este galardón refleja la experiencia y el compromiso de nuestro equipo global. Día a día, nuestros profesionales colaboran con los clientes para resolver desafíos complejos de cumplimiento, fortalecer la confianza y sentar las bases para el éxito a largo plazo".

AML RightSource cuenta con más de 7.000 profesionales en todo el mundo y ofrece experiencia especializada en cumplimiento normativo frente a delitos financieros en Norteamérica, EMEA y APAC. Las capacidades de la firma abarcan la prevención del blanqueo de capitales, los procedimientos de 'Conozca a su Cliente' (KYC), el cumplimiento de sanciones, la supervisión de transacciones, la prevención del fraude, las investigaciones, la regularización normativa y los servicios de asesoramiento para sectores altamente regulados.

Según CobraSight, se evaluaron más de 350 proveedores mediante un proceso de investigación independiente; los ganadores fueron seleccionados en función de su especialización, experiencia en el sector, experiencia del cliente y apoyo a organizaciones que operan en mercados regulados.

Acerca de AML RightSourceAML RightSource es un líder mundial en cumplimiento normativo frente a delitos financieros y gestión de riesgos. Ofrecemos soluciones a medida, respaldadas por profesionales expertos, para dar soporte a procesos de AML, KYC, EDD y más. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las exigencias normativas, gestionar riesgos y afrontar los cambios regulatorios con confianza. www.amlrightsource.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/aml-rightsource-galardonado-con-el-premio-cobrasight-302882716.html