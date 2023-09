Aniplex Inc. lanzará Witch on the Holy Night Steam® el 14 de diciembre de 2023 en el Aniplex Online Fest 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

La novela visual clásica de TYPE-MOON cobra vida en tonos brillantes y sonidos ricos

TOKIO, 11 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Durante el Aniplex Online Fest de este año, Aniplex Inc. anunció que la novela visual Witch on the Holy Night llegará a Steam® a finales de este año. Witch on the Holy Night se lanzó a principios de este año y, al ser la primera novela visual de TYPE-MOON en recibir una localización en inglés, el lanzamiento contó con un gran apoyo por parte de los aficionados. Respaldados por la demanda popular, los aficionados ahora podrán disfrutar de Witch on the Holy Night en Steam®.

URL de la tienda Steam® https://store.steampowered.com/app/20524...

Tráiler de promoción https://youtu.be/vF-ufWNtZ88

Fecha de lanzamiento:Steam®: 14 de diciembre de 2023 JSTPlayStation®4 y Nintendo Switch™: Disponible ahora

Platforms:Steam®PlayStation®4Nintendo Switch™

Información del juego Title: WITCH ON THE HOLY NIGHTPlataformas: Steam®, PlayStation®4, Nintendo Switch™Idiomas: inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional

Sitio web oficial: mahoyo-en.com Cuenta oficial de Twitter: @mahoyo_gameGénero: Visual novelCopyright: ©TYPE-MOONVendido por: TYPE-MOONPublicado por: Aniplex Inc.

"PlayStation", "PlayStation Store" y "PS4" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc.Nintendo Switch y Nintendo eShop son marcas comerciales de Nintendo.©2023 Valve Corporation. Steam y el logo de Steam son marcas comerciales y/o registradas de Valve Corporation en Estados Unidos y/u otros países. ©TYPE-MOON

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2206549...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aniplex-inc-lanzara-witch-on-the-holy-night-steam-el-14-de-diciembre-de-2023-en-el-aniplex-online-fest-2023-301923043.html