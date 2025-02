El Año Nuevo chino se convierte en una celebración mundial: Henan TV en la sede de la UNESCO

(Información remitida por la empresa firmante)

- El Año Nuevo chino se convierte en una celebración mundial: Henan TV lleva Nuestro Festival de Primavera a la sede de la UNESCO

ZHENGZHOU, China, 7 de febrero de 2025/PRNewswire/ -- La tarde del 6 de febrero, a las 19.00 horas, la Sala 1 de la sede de la UNESCO en París se llenó del vibrante espíritu del Año Nuevo chino. Nuestro Festival de Primavera, el acto de celebración del Año Nuevo chino, fue presentado aquí por la Misión Permanente de China ante la UNESCO y Henan TV. Embajadores y representantes de los Estados miembros de la UNESCO, junto con dirigentes de la Organización y miembros de la Delegación Permanente de China ante la UNESCO, experimentaron de primera mano el encanto único de la Fiesta de la Primavera china.

La representación comenzó con la Obertura de la Fiesta de la Primavera, seguida de la emisión en directo de la serie Festivales chinos de Henan TV. Se presentaron programas clásicos como Guardian Warriors of Longmen, Phoenix's Ode to the Rising Sun, Phoenix Presenting Rituals y Harmony & Union, que resaltaron la diversidad y belleza de las tradiciones chinas. Espectáculos como las canciones Silver Linings, Empty World, I Only Pray Our Life Be Long, Unforgettable Jasmine Flower, el popurrí de ópera tradicional china Spring in the Pear Garden y una representación suona, Hundred Birds Worship the Phoenix, interpretados por artistas de renombre, como Karen MOK, LEI Jia, ZHOU Shen, YU Rongguang, XIAO Xiangyu, CHEN Lijun, LUO Wenbo y LIU Wenwen, interpretaron aún más los valores de armonía y unión de la cultura tradicional china desde diferentes perspectivas. Con este acontecimiento, Henan TV compartió una vez más con éxito las historias de China con el mundo a través del poder del arte.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-ano-nuevo-chino-se-convierte-en-una-celebracion-mundial-henan-tv-en-la-sede-de-la-unesco-302371241.html