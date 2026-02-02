(Información remitida por la empresa firmante)

- ANTA anuncia una asociación estratégica con el Comité Olímpico Helénico como patrocinador Gold y socio oficial de ropa deportiva antes de Milano Cortina 2026

ATENAS, Grecia, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ANTA, la marca china líder de ropa deportiva, anunció oficialmente su designación como Socio de Oro del Comité Olímpico Helénico (COH). ANTA proporcionará a la delegación helénica los uniformes oficiales del equipo para las principales competiciones internacionales.

Como cuna del Movimiento Olímpico, Grecia posee una profunda tradición deportiva y ocupa una posición destacada en el panorama deportivo internacional. Para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, ANTA será el proveedor oficial de la delegación helénica, ofreciendo una colección olímpica y deportiva con una amplia gama de calzado, ropa y accesorios diseñados para ceremonias y ropa informal.

La colección está diseñada en torno a una paleta de colores azules inspirada en la bandera nacional helénica. Las líneas gráficas se inspiran en los motivos de olas del emblema del Comité Olímpico Helénico, mientras que los detalles estampados con forma de montaña hacen referencia al Monte Olimpo, el pico más alto del país, fusionando la estética deportiva contemporánea con el patrimonio cultural helénico.

La gama incluye prendas de entrenamiento multifuncionales, como trajes de esquí, conjuntos softshell y chaquetas de plumón aislantes, diseñadas para satisfacer las necesidades de diversos escenarios deportivos y cotidianos, a la vez que ofrecen comodidad, funcionalidad y un estilo refinado. Las prendas para exteriores están mejoradas con las tecnologías patentadas de ANTA, que proporcionan un control dinámico de la humedad y un secado rápido, además de retención térmica estática para una calidez superior.

Petros Sinadinos, presidente de la Comisión de Marketing del Comité Olímpico Helénico, comentó: Nos sentimos profundamente honrados de colaborar con una marca de ropa deportiva líder en la industria como ANTA. Esta alianza representa una auténtica relación beneficiosa para todos. Y lo más importante, ofrece beneficios tangibles a nuestros atletas, quienes estarán presentes en el principal escenario deportivo del mundo equipados con ropa de alto rendimiento.

ANTA firmó un contrato formal con el Comité Olímpico Internacional en 2019 como Proveedor Oficial de Ropa Deportiva y, desde entonces, ha sido un socio fiable y a largo plazo del Movimiento Olímpico. La colaboración con el Comité Olímpico Helénico marca otro hito importante en el desarrollo internacional de ANTA.

De cara al futuro, ANTA seguirá impulsando la innovación a través de la tecnología y la integración cultural, suministrando equipamiento deportivo profesional a atletas y aficionados al deporte de todo el mundo.

Acerca de ANTA

ANTA se fundó en China en la década de 1990. Como marca deportiva líder en China, ANTA siempre se ha comprometido a ofrecer a los consumidores productos deportivos funcionales, profesionales y tecnológicos en una amplia gama de categorías deportivas, desde deportes populares como el running, el entrenamiento cruzado y el baloncesto, entre otros, hasta deportes profesionales y de nicho. ANTA también suministró equipamiento profesional de competición y entrenamiento a diez equipos nacionales chinos de deportes de invierno para Milán, lo que permitió a los atletas chinos competir a nivel mundial.

Acerca del Comité Olímpico Helénico(COH)

El Comité Olímpico Helénico (COH) ha desempeñado un papel crucial en la historia del olimpismo moderno. Fundado el 24 de noviembre de 1894 en Atenas, se reunió por primera vez ese mismo día para iniciar los planes de los primeros Juegos Olímpicos Modernos, que finalmente se celebraron en Atenas en 1896.

La misión del COH se centra en preservar y promover los principios olímpicos en Grecia, con especial atención a las iniciativas deportivas y educativas. Sus principales actividades incluyen la coordinación con las federaciones deportivas nacionales para preparar a los atletas griegos para la competición olímpica y la selección de los representantes del país para los Juegos. Mediante estos esfuerzos, el COH no solo busca fortalecer la excelencia atlética, sino también inculcar valores olímpicos que inspiren el orgullo nacional y la cooperación internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874594...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874595...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874596...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anta-anuncia-una-asociacion-estrategica-con-el-comite-olimpico-helenico-como-patrocinador-gold-302676276.html