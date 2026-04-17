ANTARES VISION GROUP: LATAS MÁS SEGURAS GRACIAS A LA INTEGRACIÓN DE LA IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la inspección hasta la trazabilidad, el Grupo presentará en Metpack 2026 tecnologías inteligentes para los fabricantes de envases metálicos destinados a los sectores de la alimentación, las bebidas y los aerosoles

AKRON, Ohio, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, líder mundial en trazabilidad y control de calidad, que garantiza la calidad y la transparencia de los productos y las cadenas de suministro mediante la gestión integrada de datos, participará en Metpack 2026, uno de los eventos internacionales más importantes dedicados al sector de la fabricación de envases rígidos, en particular latas, que se celebrará del 5 al 8 de mayo en Essen, Alemania.

En el stand (Pabellón 3, Stand 3A12), el Grupo presentará las siguientes soluciones: Cyclops, para la inspección en línea de los fondos y tapones de las latas de alimentos y bebidas; DecoMatch, para la inspección fuera de línea del color de las decoraciones en las latas de bebidas; y un sistema PolyView CTI para la inspección de la parte superior de las latas (cuello y reborde) destinadas a aerosoles.

Además de estas innovaciones, Antares Vision Group presentará también sus soluciones para la serialización, la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro y la implementación de la inteligencia artificial.

Como proveedor líder de sistemas de visión artificial para la industria de la fabricación de envases para alimentos y bebidas, Antares Vision Group sigue inspirándose en el espíritu innovador de sus orígenes, marcando el estándar mundial en soluciones de inspección en todo el mundo. El desarrollo constante de tecnologías específicas para cada aplicación a través de Applied Vision Corporation, la aplicación de estándares de precisión cada vez más elevados, la rentabilidad y la facilidad de uso hacen que el Grupo sea la primera opción de los fabricantes de latas de todo el mundo.

ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group es líder mundial en inspección de calidad, autenticación y trazabilidad integral, lo que garantiza la seguridad de los productos, la protección de las marcas y la transparencia de la cadena de suministro mediante tecnologías innovadoras. Con presencia en más de 60 países, más de 1.200 empleados y una red de alrededor de 40 socios internacionales, Antares Vision abastece a los principales productores mundiales y a numerosas autoridades gubernamentales. Opera en los sectores de las ciencias de la vida (productos farmacéuticos, dispositivos médicos, hospitales), cosméticos y bienes de consumo de alta rotación (FMCG), apoyando a las empresas en la digitalización de procesos para mejorar la eficiencia, la productividad y la visibilidad. Antares Vision Group está controlada por Crane NXT, una empresa de tecnología industrial con sede en EE. UU. que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CXT), líder mundial en tecnologías de autenticación y trazabilidad, que ayuda a los clientes a proteger, detectar, rastrear y autenticar lo que más importa. www.antaresvisiongroup.com

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