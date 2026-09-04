Antigravity presenta su última innovación en IFA y amplía las posibilidades creativas

Antigravity IFA 2026 - Yingling Innovations Pte Ltd

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWS AKTUELL // Berlín, Alemania – Hoy, con motivo de IFA, Antigravity, marca de tecnología aérea incubada por Insta360, ha presentado su última innovación: el Módulo Celular Antigravity, diseñado para ofrecer a los creadores mayor libertad y fiabilidad durante el vuelo.

El Módulo Celular mejora la fiabilidad de transmisión del A1 mediante la incorporación de una conexión 4G. En combinación con el sistema OmniLink 360 del A1, el módulo proporciona una conexión adicional cuando el enlace de transmisión principal se ve afectado por interferencias u obstáculos. En entornos urbanos complejos, ayuda a mantener una conexión de vídeo estable y permite una transmisión más fluida a mayores distancias.

El módulo puede instalarse directamente en el dron y en las Vision Goggles, e incorpora una eSIM integrada para facilitar la conectividad durante los viajes. El Módulo Celular Antigravity estará disponible a finales de septiembre de 2026.

En IFA 2026, Antigravity ofrecerá a los asistentes la oportunidad de experimentar de primera mano la galardonada Antigravity A1. Los visitantes podrán acudir al stand para probar el vuelo y descubrir los intuitivos controles Point-to-Fly: solo tendrán que apuntar el Grip Motion Controller en la dirección deseada para poner el dron en movimiento.

También podrán ponerse las Vision Goggles para sumergirse en una experiencia de vuelo de 360°, sobrevolando el paisaje que se extiende bajo sus ojos. A lo largo del evento, Antigravity organizará actividades, sorteos y talleres dirigidos por creadores y pilotos profesionales.

IFA 2026

Fechas: del 4 al 8 de septiembre

Ubicación del stand: Messe Berlin, Pabellón 20, Stand 120

Contacto de prensa

Equipo de PR de Antigravity

pr@antigravity.tech

Acerca de Antigravity

Incubada por Insta360 en colaboración con terceros, Antigravity utiliza las últimas tecnologías de 360° para desarrollar drones potentes con una experiencia de vuelo inmersiva y controles intuitivos.

A finales de 2025, la empresa presentó la Antigravity A1, el primer dron 360° del mundo con capacidad de grabación en 8K, como primer paso de su misión de inspirar a una nueva generación de exploradores aéreos y creadores de historias.