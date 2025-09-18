Se anuncian las finalistas de la 22ª edición de los Premios Stevie® para Mujeres Empresarias

(Información remitida por la empresa firmante)

Los máximos galardones mundiales para mujeres profesionales se entregarán en Nueva York el 10 de noviembre

FAIRFAX, Va., 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy se anunciaron las finalistas de la 22ª edición anual de los Premios Stevie para Mujeres Empresarias, el máximo galardón mundial para mujeres emprendedoras, ejecutivas, empleadas y las organizaciones que dirigen. Visite http://www.StevieAwards.com/Women para consultar la lista completa de finalistas por categoría.

Los Premios Stevie para Mujeres Empresarias son organizados por los Premios Stevie, creadores de los American Business Awards y los International Business Awards, entre otros programas de premios empresariales. Los Stevies son ampliamente reconocidos como los principales galardones mundiales por logros en el ámbito laboral.

Las nominaciones de Oro, Plata y Bronce de los Premios Stevie de este año se anunciarán durante una cena de entrega de premios en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York el lunes 10 de noviembre. Se espera la asistencia de más de 400 ganadores, invitados y jueces de los Premios Stevie de todo el mundo a las presentaciones, que se transmitirán en directo.

Este año, organizaciones y personas presentaron más de 1.500 nominaciones para categorías como Ejecutiva del Año, Emprendedora del Año, Empresa Emergente del Año, Mujeres Ayudando a Mujeres y Lugar de Trabajo Dirigido por Mujeres del Año, entre muchas otras.

Las nominaciones fueron presentadas por organizaciones de 48 países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Chipre, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, Guyana, Hong Kong/Gran China, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Lituania, Marruecos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Serbia y Montenegro, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Entre las numerosas organizaciones y mujeres extraordinarias que han sido reconocidas como finalistas, destacan las siguientes con cuatro o más nominaciones:

IBM, varias ciudades (13), Purpol Marketing Ltd, Chippenham, Reino Unido (13), FASSLING.AI, Ontario, Canadá (11), Cherishers 811 CIC, Cannock, Reino Unido (10), RISER, Armadale, Australia (8), Ocean Rescue Alliance International, Apollo Beach, Florida (6), Sleepm Global, Inc., Ontario, Canadá (6), Dream Culture, Sídney, Australia (6), C-Strategies Inc., Chicago, Illinois (5), Everise, Plantation, Florida (5), Global Touch, El Cerrito, California (5), Green Door Co, Sídney, Australia (5), Nextiva, Inc., Phoenix, Arizona (5), Speak Up, Guiza, Egipto (5), The Financial Literacy Youth Initiative, Providence, Rhode Island (5), Buy From A Black Woman, Atlanta, Georgia (5), Foundations of Hope, Orlando, Florida (5), SANAME, Australia (4), BELBIM, Estambul, Turquía (4), Collaborative Support Programs of New Jersey, Freehold, NJ (4), Elephant in the Room Consulting, Queensland, Australia (4), Elivate, Tahoe City, CA (4), Global Press Journal, Washington, D. C. (4), Hilary Saxton, Property Mastermind, Queensland, Australia (4), HR EXAM PREP with Angela, Canton, MS (4), Jared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, Australia (4), Megaworld Lifestyle Malls, Taguig, Filipinas (4), Sadaya's Properties LLC, Saint Paul, MN (4), Serenity Press, Waikiki, WA, Australia (4), Staying Independent, Sídney, Australia (4), Theory Crew, Armadale, Australia (4), The Audacious Agency, Australia (4), The Marketing Factory, South Brisbane, Australia (4) y Viderity, Washington, D. C. (4).

Las finalistas se determinaron mediante las puntuaciones promedio de más de 190 profesionales de todo el mundo, que formaron parte de seis jurados. Sus puntuaciones también determinarán las categorías de Oro, Plata y Bronce de los Premios Stevie entre los finalistas, que se anunciarán el 10 de noviembre durante la ceremonia.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se otorgan en nueve programas: los Premios Stevie de Asia-Pacífico, los Premios Stevie de Alemania, los Premios Stevie de Oriente Medio y Norte de África, los Premios Americanos de Negocios, los Premios Internacionales de Negocios, los Premios Stevie a Grandes Empleadores, los Premios Stevie a Mujeres Empresarias, los Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica y los Premios Stevie a las Ventas y el Servicio al Cliente. Los Premios Stevie reciben más de 12.000 candidaturas cada año de organizaciones de más de 70 países. Los Premios Stevie, que honran a organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las respaldan, reconocen el desempeño sobresaliente en el ámbito laboral a nivel mundial. Obtenga más información sobre los Premios Stevie en http://www.StevieAwards.com.

Contacto de marketing

Nina MooreNina@StevieAwards.com+1 (703) 547-8389

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776147...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634929...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-anuncian-las-finalistas-de-la-22-edicion-de-los-premios-stevie-para-mujeres-empresarias-302560810.html