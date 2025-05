(Información remitida por la empresa firmante)

-Hollywood afectado: el estudio de IA del ex vicepresidente de Microsoft y el creador de Conjuring anuncian la primera lista de largometrajes impulsados por IA en Cannes

CANNES, Francia, 19 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- En una asociación destinada a redefinir el futuro del cine, el estudio de IA generativa con sede en India Intelliflicks, el veterano productor de Hollywood Tony DeRosa-Grund y Visual Alchemy LLC, han anunciado el lanzamiento de la primera programación cinematográfica de la industria impulsada por la tecnología de producción de IA generativa.

Un plan transformador para el futuro del cine: Creativos humanos + IA generativa es la solución

Los socios creen que el sistema de IA generativa y la cadena de herramientas patentada de Intelliflicks, al utilizarse junto con creativos humanos, no solo pueden ahorrar un 75 % de tiempo y dinero en comparación con la tecnología cinematográfica tradicional, sino que también pueden mejorar las películas.

"Permite crear películas que, de otro modo, serían demasiado caras para que los estudios o las plataformas de streaming siquiera consideraran producir", afirmó Pall. "Este nuevo enfoque también empodera y nivela las condiciones para estudios más pequeños, plataformas de streaming e incluso productores y directores independientes".

"Nuestro enfoque es simple", afirmó DeRosa-Grund. "Con la IA Generativa de Intelliflicks, no reemplazamos a artistas creativos como actores, escritores y directores, sino que los empoderamos y les damos rienda suelta. Lo llamamos nuestro Modelo Híbrido de IA Generativa, o HyGenAI. Con HyGenAI no predecimos el futuro, lo producimos activamente".

Ya es una prueba de concepto

Esto no es un simple ejercicio de imaginación. Intelliflicks ya ha comenzado la producción de "Maharaja in Denims", su seminal largometraje con IA Generativa, que sirve como prueba de concepto en vivo para su catálogo más amplio.

Un equipo potente detrás de la visión

Intelliflicks Studios fue fundado por Gurdeep Pall, exvicepresidente corporativo de Microsoft y anteriormente director de Incubaciones de IA, Microsoft Teams, Skype y Sistemas Operativos. Es un reconocido líder en IA e inventor de las VPN (Redes Privadas Virtuales).

Tony DeRosa-Grund es el creador y productor de The Conjuring. También es el presidente fundador y consejero delegado de la división de cine y televisión de Archie Comics. Allí supervisó la programación de animación de la compañía, la serie original de Sabrina, la Bruja Adolescente, en horario principal (durante siete años en horario principal de la cadena), y produjo la película Josie and The Pussycats para Universal Pictures. También creó el exitoso reality "Pros vs. Joes". Sus trabajos anteriores han generado más de 2.000 millones de dólares en ingresos.

Khushwant Singhes cofundador de Intelliflicks Studios y autor de Maharaja in Denims. Su columna "Punjabi by Nature" en el Hindustan Times se ganó un gran número de seguidores. También ha sido Comisionado de Información Estatal.

Peter Cornwell, animador de renombre mundial y director de "The Haunting in Connecticut", producida con un modesto presupuesto de 10 millones de dólares, fue un éxito comercial considerable, recaudando más de siete veces su coste de producción (77,5 millones de dólares estadounidenses). Peter también dirigió episodios de "Hemlock Grove" para Netflix. Peter también forma parte del equipo comprometido a crear una potencia de excelencia creativa y técnica generacional.

The Slate: Una programación con ingeniería de género y diversificación de riesgos

La programación de cinco películas, cuidadosamente seleccionada, se centra estratégicamente en los géneros más demandados en los mercados cinematográficos y de streaming a nivel mundial:

"Stoker" – Un thriller moderno de ficción histórica. Un descendiente de Bram Stoker descubre el verdadero mal incalculable: DRÁCULA, lo que pone a su familia y a él mismo en peligro mortal.

– Un thriller moderno de ficción histórica. Un descendiente de descubre el verdadero mal incalculable: DRÁCULA, lo que pone a su familia y a él mismo en peligro mortal. "End of the Rainbow" – Un thriller financiero moderno sobre crímenes reales. Un estafador reformado hace sonar las alarmas y provoca un posible colapso financiero mundial al descubrir que el oro que China prestó a Inglaterra para financiar sus esfuerzos bélicos durante la Segunda Guerra Mundial nunca fue devuelto, un secreto que el gobierno británico ha intentado mantener en secreto desde la guerra.

– Un thriller financiero moderno sobre crímenes reales. Un estafador reformado hace sonar las alarmas y provoca un posible colapso financiero mundial al descubrir que el oro que prestó a Inglaterra para financiar sus esfuerzos bélicos durante la Segunda Guerra Mundial nunca fue devuelto, un secreto que el gobierno británico ha intentado mantener en secreto desde la guerra. "The Nick Pope Story" – Un thriller de conspiración OVNI inspirado en el informante del Ministerio de Defensa británico que dirigía la Oficina OVNI del Gobierno del Reino Unido. ¡El creador de Expediente X, Chris Carter , llamó a Nick el verdadero Fox Mulder!

– Un thriller de conspiración OVNI inspirado en el informante del Ministerio de Defensa británico que dirigía la Oficina OVNI del Gobierno del Reino Unido. ¡El creador de Expediente X, , llamó a Nick el verdadero Fox Mulder! "The Cat" – Una comedia de espías animada de cuatro cuadrantes con potencial de franquicia global.

– Una comedia de espías animada de cuatro cuadrantes con potencial de franquicia global. "Scream World" – Una historia de terror sobrenatural ambientada en una atracción de casa embrujada de temporada construida en el sitio de un antiguo manicomio.

La nueva lista se puede encontrar aquí: https://www.visualalchemy.ai/slate

Un modelo audaz con gran impulso en el mundo real

Lo que realmente distingue a esta iniciativa de todo el revuelo tecnológico especulativo en torno a la IA es nuestra realidad de prueba de concepto. Con Maharaja in Denims ya en producción, no se trata de un simple cambio teórico, sino de un prototipo funcional de lo que el cine puede llegar a ser.

Dos nuevas escenas de la película, recién estrenadas, pueden verse aquí: Train Scene y Dance Scene.

La selección de películas, seleccionada y diversificada por géneros, posiciona a la empresa directamente para aprovechar la demanda actual del mercado. Gracias a nuestro modelo transformador de HyGenAI, podemos minimizar significativamente el riesgo de desarrollo, los costes y los tiempos de producción tradicionales, lo que resulta en una vía exponencialmente más rápida hacia una mayor rentabilidad en comparación con la producción cinematográfica tradicional.

Acerca de Intelliflicks:

Intelliflicks es el primer estudio impulsado por IA generativa, creado desde cero. Cofundado por Gurdeep Singh Pall y Khushwant Singh, se dedica a construir el primer canal cinematográfico del mundo impulsado por IA.

Sitio web de Intelliflicks: www.intelliflicks.com

Acerca de Tony DeRosa-Grund:

Tony DeRosa-Grund es uno de los creadores de franquicias más prolíficos de Hollywood. Desde el lanzamiento del Universo de The Conjuring Universe y Pros vs Joes, hasta la producción de IPs tan queridas como la serie original de Sabrina, la Bruja Adolescente, en horario principal en ABC, y el clásico de culto Josies and The Pussycats, sus obras han generado miles de millones de dólares en ingresos globales.

Sitio web de Visual Alchemy: www.visualalchemy.ai

