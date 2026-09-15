Aplicaciones de IA de Guanlan: Mayor precisión, menor coste, interacción más inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ha pasado más de un año desde que Hikvision lanzó los modelos de IA a gran escala Guanlan. En la práctica, los sistemas de video actuales "entienden" lo que ven. También saben qué se ha grabado previamente y, gracias a las innovaciones en lenguaje natural, qué desea el usuario. Estas características permiten que un producto se adapte al entorno en el que se implementa, ofreciendo operaciones más seguras, a menor coste y con menos trabajo manual.

Detección y análisis con IA: Alarmas fiables

Protección perimetral

El perímetro es donde una detección errónea resulta más costosa. Los sistemas tradicionales se activan fácilmente por animales, condiciones climáticas adversas y vegetación en movimiento, ocultando amenazas reales bajo un análisis manual.

Guanlan aborda este problema en el perímetro. Las cámara DeepinViewX ejecutan el modelo, reduciendo las falsas alarmas en un 90 % y detectando a un alcance dos veces mayor que las cámaras tradicionales, con la mitad de alarmas repetidas sobre el mismo objetivo. Ya sea utilizando cámaras ópticas para perímetros cortos o sensores térmicos, de radar y de fibra óptica para grandes distancias, la IA ayuda a reducir el ruido.

Análisis específico para cada escenario

Más allá del perímetro, Guanlan va más allá de la detección de objetos estándar para identificar problemas de alto riesgo en entornos especializados. Diseñadas para riesgos operativos reconocidos, estas aplicaciones suelen reducir las falsas alarmas entre un 70 y un 90 %.

Seguridad y cumplimiento: Algunos ejemplos incluyen la detección de Equipos de Protección Individual (EPI) en obras de construcción, la detección de caídas en residencias de ancianos y la detección de fumadores en gasolineras. En todos los casos, el sistema monitoriza continuamente las conductas de riesgo y activas alertas instantáneas.

Algunos ejemplos incluyen la detección de Equipos de Protección Individual (EPI) en obras de construcción, la detección de caídas en residencias de ancianos y la detección de fumadores en gasolineras. En todos los casos, el sistema monitoriza continuamente las conductas de riesgo y activas alertas instantáneas. Riesgos operativos: Algunos ejemplos incluyen la detección de carretillas elevadoras en parques logísticos y la detección temprana de incendios y humo en minas mediante cámaras térmicas de doble canal.

Algunos ejemplos incluyen la detección de carretillas elevadoras en parques logísticos y la detección temprana de incendios y humo en minas mediante cámaras térmicas de doble canal. Usos especializados: Algunos ejemplos incluyen la detección de animales en grandes explotaciones agrícolas y la detección de artículos prohibidos en centros de transporte; esta última se realiza mediante modelos de rayos X y ondas milimétricas de gran tamaño.

Motor de IA para optimizar el rendimiento: Más con menos

Ahorro de espacio de almacenamiento gracias a la compresión ROI

La codificación convencional considera que cada parte del fotograma tiene la misma importancia. Para lograr una optimización revolucionaria del almacenamiento de vídeo, Guanlan Encoding incorpora el modelo de visión amplia al proceso de codificación. Utiliza una segmentación precisa de la región de interés (ROI) para preservar los detalles de los sujetos dinámicos (personas, vehículos y otros objetos clave), al tiempo que aplica una mayor compresión a los fondos estáticos. El ahorro de almacenamiento promedio oscila entre el 30 y el 50 %.

Búsqueda de vídeo con solo unas pocas palabras

Encontrar un momento específico en un vídeo grabado suele ser lento. El operador sabe aproximadamente qué busca, pero no tiene forma de localizarlo con precisión salvo desplazando por la línea de tiempo.

AcuSeek elimina ese paso. Basado en un amplio modelo multimodal para la búsqueda de vídeo en lenguaje natural, alinea las características de la imagen con el significado de una frase escrita, convirtiendo una descripción en una consulta. Los resultados se obtienen en segundos.

La próxima frontera: Software como agente de IA

El nuevo agente de IA HIKO de Hikvision, disponible en la plataforma HikCentral Professional y la aplicación Hik-Connect, transforma por completo la interacción. Se sitúa entre el sistema y el usuario, convirtiendo configuraciones complejas en sencillos comandos conversacionales.

HIKO actúa como un asistente de IA que ejecuta instrucciones administrativas al instante, como configurar el acceso de visitantes según la matrícula del vehículo o generar un informe de asistencia con solo solicitarlo. Funciona como un guardián de IA, reemplazando las configuraciones de reglas con un comando en lenguaje natural (por ejemplo, 'Avísame cuando el pasillo esté bloqueado'), etiquetando cada alarma con un resumen escrito y generando alertas de audio contextuales desde la escena. Finalmente, como motor de búsqueda de IA, reconstruye la trayectoria completa de una persona (a través de vídeos, registros de puertas y lecturas ANPR) simplemente porque el operador preguntó: "¿Adónde fue el hombre de la camisa azul?".

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aplicaciones-de-ia-de-guanlan-mayor-precision-menor-coste-interaccion-mas-inteligente-302878308.html