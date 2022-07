Appeal of Conscience Foundation presenta los ganadores del premio Appeal of Conscience

Robert Kraft (left) and Jean-Paul Agon (right)

- Appeal of Conscience Foundation honra a Robert Kraft, fundador, presidente y consejero delegado del Kraft Group, y a Jean-Paul Agon, presidente del L'Oréal Group, en la 57ª edición del premio Appeal of Conscience

NUEVA YORK, 21 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Appeal of Conscience Foundation, una organización interconfesional dedicada a la libertad religiosa y los derechos humanos, y su presidente y fundador, el rabino Arthur Schneier, entregarán el Premio Appeal of Conscience 2022 a Robert Kraft, fundador, presidente y consejero delegado de Kraft Group, y a Jean-Paul Agon, presidente de L'Oréal Group, en la 57ª edición de los Premios Appeal of Conscience, que se celebrará en The Pierre Hotel de Nueva York el lunes 19 de septiembre de 2022.

Premio Appeal of Conscience: El Premio Appeal of Conscience se concede a ejecutivos empresariales visionarios con sentido de responsabilidad social que utilizan sus recursos y su amplio alcance transfronterizo para servir mejor a la comunidad mundial.

Según el rabino Arthur Schneier, "Robert Kraft será citado como un líder en educación que se sitúa en la vanguardia de la justicia social combatiendo el antisemitismo y todas las formas de odio. Jean-Paul Agon será reconocido por su liderazgo visionario, innovador y global comprometido con el respeto a la dignidad humana, la diversidad y la inclusión".

"Me siento encantado al recibir este honor y unirme a una lista tan distinguida de anteriores galardonados", dijo Robert Kraft. "Lo que el rabino Schneier ha creado con esta fundación y el impacto positivo que ha tenido en el último medio siglo es realmente notable. Su educación interconfesional ha hecho del mundo un lugar mejor y más pacífico. Siento un enorme respeto por su incansable lucha contra el odio y su misión de ayudar a toda la humanidad."

"Es un inmenso honor para mí -y para toda la comunidad de L'Oréal- recibir el Premio Appeal of Conscience de una organización que lleva más de 50 años promoviendo una visión inspiradora de la paz humana", dijo Jean-Paul Agon, Presidente de L'Oréal Group. "En L'Oréal, nuestro objetivo es operar siempre con una profunda conciencia, compromiso y sentido de responsabilidad por nuestro mundo. El reconocimiento de nuestras contribuciones colectivas nos llena de orgullo."

Robert Kraft: Robert Kraft, fundador, presidente y consejero delegado de Kraft Group, es un empresario, inversor y filántropo americano cuya cartera de empresas y marcas abarca numerosos sectores, como el papel y el embalaje, el deporte y el entretenimiento, el sector inmobiliario y la inversión de riesgo. La cartera consta de más de 100 inversiones directas de capital de riesgo y privado, incluidos los New England Patriots.

En 2019, Kraft se convirtió en socio fundador en la creación de REFORM Alliance, una fundación centrada en la reforma de la justicia penal americana a través del cambio de leyes, políticas, corazones y mentes para reducir el número de encarcelamientos a largo plazo resultantes de violaciones menores de la libertad condicional y la libertad vigilada. Kraft también fue galardonado con el Premio Génesis 2019, denominado el "Nobel judío" por la revista Time. Como galardonado con el Premio Génesis, Kraft anunció un compromiso de 20 millones de dólares para establecer la Fundación para Combatir el Antisemitismo en respuesta al creciente aumento del antisemitismo en Estados Unidos y en el extranjero. La fundación creó una iniciativa en las redes sociales llamada tbh, o Together Beat Hate (Juntos venzan al odio), que crea campañas educativas diseñadas para galvanizar a sus audiencias en la lucha contra todas las formas de odio.

Jean-Paul Agon: Jean-Paul Agon es Presidente de L'Oréal Group, líder mundial de la belleza. Ha dirigido el Grupo con una doble ambición: combinar los resultados económicos con la ejemplaridad en los ámbitos medioambiental, social, ético y social. A lo largo de su carrera, siempre ha luchado por abrazar la diversidad, promover la igualdad, apoyar a las comunidades diversas y fomentar la aceptación en todo el mundo. El Grupo ha sido nombrado una de las empresas más éticas del mundo por el Ethisphere Institute durante 12 años consecutivos. L'Oréal es una de las 100 mejores empresas en el ranking de Diversidad e Inclusión de Refinitiv.

En 2021, Jean-Paul Agon recibió el premio Courage Against Hate de la Liga Antidifamación. En 2009 recibió el premio Pace Leadership in Ethics del Ethical Resource Center. Jean-Paul es presidente del Consejo de Administración de HEC París. Es miembro de la Mesa Redonda Europea de Industrialists, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri) y presidente de la Sociedad de Amigos del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París. Es comandante de la Legión de Honor francesa.

Los presidentes de la 57ª Cena Anual de Premios son Brian Moynihan, Presidente y Consejero Delegado de Bank of America, antiguo galardonado del ACF, y David Greenberg, Consejero Delegado de L'Oréal USA.

"En la 57ª Cena Anual de Premios Appeal of Conscience, rendiremos homenaje a Robert Kraft por su larga labor para fortalecer las comunidades y promover la coexistencia pacífica a nivel local y mundial", dijo Brian Moynihan, Presidente y Consejero Delegado de Bank of America. "Hoy en día, estos valores son más vitales que nunca, y me siento honrado de unirme a la Appeal of Conscience Foundation para reconocer a este líder visionario".

"Como alguien que ha trabajado con Jean-Paul Agon durante décadas, puedo decir con total confianza, en nombre de toda la comunidad de L'Oréal, que L'Oréal es una empresa más responsable, más activamente comprometida con el mundo y más consciente de su poder positivo como ciudadano corporativo global gracias a su visión y liderazgo," dijo David Greenberg, Consejero Delegado de L'Oréal USA.

Anteriores galardonados con el Premio Appeal of Conscience:

La ACF ha reconocido a destacados líderes empresariales con el Premio Appeal of Conscience, entre ellos: Dr. Noubar Afeyan, Bernard Arnault, Mary Barra, Barbara Bush, Michael Bloomberg, Alex Gorsky, Robert Iger, Muhtar Kent, Coretta Scott King, Brian Moynihan, Virginia Rometty, Stephen A. Schwarzman, Masayoshi Son, Paul Volcker Timotheus Höttges, Stephen M. Ross, Susan Wojcicki, y Dr. Albert Bourla.

Acerca de la Appeal of Conscience Foundation: La Appeal of Conscience Foundation, bajo la dirección del rabino Arthur Schneier, trabaja en todo el mundo en favor de la libertad religiosa, los derechos humanos y la coexistencia pacífica desde 1965. Defender el principio de "vive y deja vivir" es el objetivo permanente de la Appeal of Conscience Foundation. Esta organización internacional, que es una coalición interconfesional de líderes empresariales, religiosos y de política exterior, promueve el entendimiento mutuo, la paz y la cooperación interreligiosa y proporciona una voz de conciencia para proteger a las minorías. La Appeal of Conscience Foundation cree que la libertad, la democracia y los derechos humanos son valores fundamentales que dan a las naciones del mundo su mejor esperanza de paz, seguridad y prosperidad compartida. www.appealofconscience.org

