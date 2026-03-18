(Información remitida por la empresa firmante)

-Impulsando la autonomía: Applied Intuition colabora con NVIDIA para acelerar la adopción de la tecnología de conducción autónoma

Los fabricantes de equipos originales (OEM) ahora disponen de una vía lista para la producción para implementar autonomía L2+ escalable optimizada para plataformas NVIDIA.

SUNNYVALE, California, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition anunció su colaboración con NVIDIA para acelerar aún más el desarrollo y la implementación de sistemas de asistencia al conductor de nivel 2+ (L2+) para fabricantes de automóviles en todo el mundo.

El anuncio, realizado durante la conferencia NVIDIA GTC, reconoce a Applied Intuition como proveedor de software recomendado para fabricantes de equipos originales (OEM) que desarrollan sistemas de conducción autónoma de capa 2+ optimizados para hardware de NVIDIA. Applied Intuition, líder en IA física, ofrece a los OEM una ruta clara y lista para la producción de sistemas de capa 2+.

La plataforma L2+ de Applied Intuition para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) está optimizada para la NVIDIA DRIVE AGX Orin y la próxima NVIDIA DRIVE AGX Thor, lo que permite a los fabricantes de automóviles implementar funcionalidades avanzadas en una amplia gama de arquitecturas de vehículos.

Para los fabricantes de automóviles, esta colaboración acelera el tiempo de comercialización, reduce el riesgo de integración y aumenta la velocidad de desarrollo gracias a un software y herramientas de conducción autónoma optimizados para funcionar conjuntamente desde el principio.

"La asistencia avanzada al conductor se está convirtiendo en una expectativa básica para los vehículos de producción en masa", afirmó Varun Mittal, presidente de Applied Intuition. "Nuestra colaboración con NVIDIA eleva el listón en toda la gama de sistemas de propulsión, desde motores de combustión interna e híbridos hasta vehículos totalmente eléctricos, ofreciendo a los fabricantes de automóviles una vía clara y segura para implementar la autonomía de nivel 2+ mediante la combinación del liderazgo de NVIDIA en hardware con un software diseñado para cumplir con las normativas, la seguridad y las exigencias de fabricación".

"Applied Intuition es un socio de software clave para los fabricantes de automóviles que desarrollan sistemas avanzados de asistencia al conductor en NVIDIA DRIVE", declaró Rishi Dhall, vicepresidente de la división automotriz de NVIDIA. "Al combinar la plataforma de software L2+ lista para producción de Applied Intuition con la capacidad de procesamiento de IA de alto rendimiento de NVIDIA, ayudamos a los fabricantes de equipos originales a acelerar el desarrollo y a incorporar capacidades de asistencia al conductor escalables y seguras en vehículos de todo el mundo".

La pila L2+ de Applied Intuition se basa en un ciclo virtuoso de datos y simulación que permite la gestión de conjuntos de datos a escala de petabytes para entrenar y evaluar pilas en simulaciones de bucle cerrado. Las herramientas de desarrollo y validación de Applied Intuition ahora incorporarán los modelos de la Fundación NVIDIA Cosmos World como parte de los flujos de trabajo de aumento de datos y generación sintética, lo que permitirá una mayor diversidad de condiciones meteorológicas, iluminación y comportamientos en los conjuntos de datos de sensores.

A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) dan mayor prioridad a los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y a la conducción autónoma de nivel 2+ (L2+) como características esenciales, muchos se enfrentan a limitaciones reales relacionadas con el coste, el consumo de energía, los límites térmicos y el diseño, especialmente en el caso de los vehículos con motor de combustión interna y los híbridos de producción en masa.

Applied Intuition ofrece una solución de software totalmente escalable diseñada para abordar estas limitaciones en las plataformas NVIDIA, que incluyen:

Conjunto completo de funciones L2+ listo para implementarse en la infraestructura de IA de NVIDIA para la conducción en autopista, la seguridad y el estacionamiento automatizado, optimizado para NVIDIA DRIVE AGX Orin y el próximo NVIDIA DRIVE AGX Thor.

listo para implementarse en la infraestructura de IA de NVIDIA para la conducción en autopista, la seguridad y el estacionamiento automatizado, optimizado para NVIDIA DRIVE AGX Orin y el próximo NVIDIA DRIVE AGX Thor. Herramientas y motor de datos de última generación que permiten el desarrollo y la validación continuos de pilas L2+ de extremo a extremo con conjuntos de datos de flotas y simulación, mejorados con los modelos base del mundo NVIDIA Cosmos para flujos de trabajo de aumento y generación de datos.

que permiten el desarrollo y la validación continuos de pilas L2+ de extremo a extremo con conjuntos de datos de flotas y simulación, mejorados con los modelos base del mundo NVIDIA Cosmos para flujos de trabajo de aumento y generación de datos. Vehicle OS ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) la mejor integración de infoentretenimiento, middleware de alto rendimiento y una arquitectura de software crítica para la seguridad, compatible con NVIDIA DriveOS para proporcionar una base de software completa.

A medida que la industria automotriz avanza a pasos agigantados hacia los vehículos definidos por software, esta colaboración proporciona a los fabricantes de equipos originales una base optimizada y una vía práctica para llevar al mercado sistemas de asistencia al conductor avanzados y seguros con mayor rapidez y confianza.

Acerca de Applied Intuition Applied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas en movimiento del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte por carretera, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como el ejército de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la empresa para ofrecer inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, con oficinas en Washington, D.C.; San Diego; Fort Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Londres; Stuttgart; Múnich; Estocolmo; Bangalore; Seúl; y Tokio. Más información en applied.co.

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