Applied Intuition desarrolla programa insignia de procesamiento de datos para la Armada de los Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

Como parte de PAE RAS, DECK es un pilar fundamental del ecosistema de datos de combate de la Armada de los Estados Unidos

SUNNYVALE, California, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., empresa líder en IA física, anunció hoy la entrega del primer motor de datos a gran escala para la Armada de los Estados Unidos, el programa Data Edge Collection Kit (DECK), que proporciona la infraestructura necesaria para el rápido despliegue de sistemas autónomos. DECK, un programa dentro de la Dirección Ejecutiva de Adquisiciones de Sistemas Robóticos y Autónomos (PAE RAS) de la Armada de los Estados Unidos, permite la recopilación de datos en el borde de la red para el desarrollo de inteligencia artificial y sistemas autónomos para el Departamento de Guerra (DOW).

Los datos de sensores y misiones son esenciales para el desarrollo de sistemas autónomos y de IA de nivel operativo. Históricamente, el DOW ha invertido poco en la infraestructura necesaria para recopilar datos de entornos operativos, lo que le ha impedido desarrollar sistemas de IA con la rapidez necesaria para combatir y vencer en la era de la guerra definida por software, donde la velocidad de adaptación de armas, sensores y plataformas determina la victoria o la derrota. Como resultado, los prototipos de sistemas autónomos y semiautónomos de la Armada de los Estados Unidos dependen de procesos manuales obsoletos para identificar objetivos, evaluar amenazas y coordinar los enfrentamientos. Esto da como resultado una toma de decisiones más lenta y una eficacia limitada de las cadenas de ataque críticas en entornos marítimos en disputa.

DECK aborda directamente esta brecha, desplegando IA en el borde para recopilar miles de horas de datos operativos y ofreciendo rápidamente actualizaciones de software que mejoran la precisión del sistema y reducen la carga de trabajo de los operadores. A medida que la Armada de los Estados Unidos establece su PAE RAS, DECK se convierte en un elemento fundamental para facilitar el despliegue de la autonomía en toda la División de Operaciones Navales (DOW).

"El futuro buque de guerra está definido por software, y DECK es una piedra angular de esa visión para la Armada de los Estados Unidos", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "DECK transforma los buques en plataformas generadoras de datos y en constante mejora, y proporciona a la DOW un verdadero motor de datos en el mar, no un sistema aislado. Así es como se implementa la IA en la flota a velocidad operativa".

El secretario de la Armada, John Phelan, declaró en AFCEA West que DECK es fundamental para transformar los buques en sistemas adaptativos habilitados por IA.

"Si no se construye un motor de datos, no se construye una fuerza con capacidad de IA", declaró Phelan el 12 de febrero durante su discurso de apertura. "Por eso la Armada está desplegando DECK… convierte los buques en sistemas de aprendizaje, no en plataformas estáticas, lo que permite un ciclo de retroalimentación iterativo y adaptable con arquitecturas heredadas a medida que históricamente solo han evolucionado mediante un rediseño programático. Así es como pasamos de las demostraciones al dominio. Incluso con sistemas no tripulados e IA, existe una dura realidad: el gobierno no puede desplegar la Flota Dorada por sí solo, con la suficiente rapidez ni a gran escala. Por eso, la colaboración con el sector privado no es opcional, sino fundamental y debe acelerarse".

Habilitando una flota definida por software para la Armada de los Estados Unidos

Las arquitecturas navales actuales, definidas por hardware, están aisladas y estrechamente vinculadas a sistemas heredados. El despliegue de software es lento, lo que limita la capacidad de la Armada para responder a adversarios que se modernizan rápidamente.

DECK forma parte de la solución Data Engine de Applied Intuition, desarrollada durante varios años con clientes tanto del sector de defensa como del comercial, y representa un primer paso concreto hacia la creación de una flota definida por software y un ecosistema de datos de combate más amplio para la Armada.

En concreto, DECK realiza detección, clasificación y registro automatizados en tiempo real mediante sensores a bordo, ofrece a los operadores pantallas integradas y superposiciones visuales, y gestiona de forma inteligente el ancho de banda limitado del satélite. La gestión y el reentrenamiento externos de los sistemas de IA y aprendizaje automático permiten actualizar de forma inalámbrica los modelos de IA desplegados y el software de interfaz, mejorando el rendimiento con una mínima intervención de la tripulación. El sistema es modular, lo que permite su rápido despliegue como un sistema compacto o su ampliación como parte de una capacidad integral.

Al ofrecer esta capacidad pionera, la Armada establece una visión clara de la velocidad con la que pretende implementar la flota definida por software.

Para obtener más información sobre cómo Applied Intuition está construyendo el futuro de la autonomía marítima, visite applied.co o contacte con press@applied.co.

Acerca de Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley está creando la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas en movimiento del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte por carretera, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como las fuerzas armadas de los Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la empresa para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, con oficinas en Washington, D.C.; San Diego; Fort Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Londres; Stuttgart; Múnich; Estocolmo; Bangalore; Seúl; y Tokio. Más información en applied.co.

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