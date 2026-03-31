Applied Intuition lanza el primer centro de operaciones móviles para sistemas autónomos: Applied Edge

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía presenta una plataforma de desarrollo y operaciones de autonomía persistente y desplegable en campo

SUNNYVALE, Calif., 31 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., empresa líder en IA física, lanzó hoy el primer centro de operaciones móviles diseñado específicamente para el desarrollo, las pruebas y la operación de sistemas autónomos. Applied Edge integra computación robusta, comunicaciones satelitales y de radio, y la cadena de herramientas de autonomía Axion en un nodo desplegable en campo, lo que permite a los equipos construir, iterar y operar a la velocidad de la misión sin necesidad de instalar nueva infraestructura.

"Applied Intuition está acortando la distancia entre el laboratorio y la misión", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Actualmente, todos los equipos que desarrollan sistemas autónomos avanzados se topan con el mismo obstáculo: el ejercicio termina, los racks se apagan y la telemetría se queda en el campo mientras el reloj se reinicia en la oficina. El ciclo de instalar y desmontar sistemas de autonomía entre eventos ha terminado. Los equipos que se mueven a la velocidad de la misión definirán el futuro de los sistemas autónomos, y Edge es la clave para lograrlo".

Implementar donde esté la misión. Retomar donde lo dejaste.

La autonomía en defensa avanza a pasos agigantados, pero la infraestructura que la respalda no ha seguido el ritmo. Los campos de pruebas gubernamentales, diseñados para hardware y no para software, generan meses de retraso en la planificación y no ofrecen entornos DevSecOps persistentes. La brecha entre las necesidades de autonomía y la infraestructura nunca ha sido mayor.

A medida que los programas de autonomía pasan de demostraciones puntuales a operaciones de campo repetidas, los equipos necesitan una infraestructura definida por software que se mantenga operativa entre eventos. Esta misma presión existe en defensa y en la industria pesada: minería, construcción y otros entornos donde las máquinas deben desarrollarse y validarse en su lugar de trabajo, no solo en el laboratorio.

Axion Sim y Mission Control se ejecutan de forma nativa en Edge, lo que permite a los equipos planificar misiones, reproducir registros, evaluar el comportamiento, coordinar operaciones con múltiples activos y transmitir telemetría en tiempo real, todo desde una única plataforma desplegada donde la misión lo requiera.

Entre las capacidades clave se incluyen:

Llegue, enciéndalo y póngase a trabajar: El nodo Edge llega autosuficiente con alimentación eléctrica, climatización, servidores de computación robustos, comunicaciones 5G/Starlink y estaciones de trabajo para operadores listas al llegar, sin necesidad de instalación.

Sin reinicios ni retrabajo: Los datos, modelos y flujos de trabajo se conservan entre eventos de prueba. Los equipos retoman el trabajo donde lo dejaron sin perder contexto ni días de configuración.

Desarrolle, pruebe e itere en el Edge: Las herramientas de Axion proporcionan un entorno de desarrollo completo en el sitio de prueba.

Entornos seguros y conformes: Edge admite configuraciones SCIF/SAPF y permite que los programas clasificados operen desde Edge sin necesidad de instalaciones fijas.

Edge ya está disponible. Para obtener más información, visite applied.co.

Acerca de Applied IntuitionApplied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como el ejército de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la compañía para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, con oficinas en Washington, D.C.; San Diego; Fort Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Londres; Stuttgart; Múnich; Estocolmo; Bangalore; Seúl; y Tokio. Para más información, visite applied.co.

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