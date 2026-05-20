(Información remitida por la empresa firmante)

- Araceli Biosciences lanza Endeavor Live Cell para imágenes cinéticas de ultra alto rendimiento en el descubrimiento de fármacos impulsado por IA

Endeavor Live Cell permite la obtención rápida de imágenes cinéticas en campañas de cribado a gran escala, generando los datos celulares necesarios para respaldar los flujos de trabajo de descubrimiento de fármacos basados en el modelo Lab-in-the-Loop

PORTLAND, Ore., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences anunció hoy el lanzamiento de Endeavor Live Cell, extendiendo la plataforma de imágenes de ultra alto rendimiento de la compañía a la biología dinámica a escala de cribado.

A medida que el descubrimiento de fármacos impulsado por IA evoluciona hacia flujos de trabajo de laboratorio en bucle, los investigadores necesitan más que mediciones finales. Necesitan datos de imágenes celulares de alta calidad generados de forma rápida, consistente y a gran escala. Endeavor Live Cell está diseñado para satisfacer esta necesidad, permitiendo la obtención rápida de imágenes cinéticas en placas completas de 1.536 pocillos, lo que ayuda a los científicos a capturar la biología a medida que se desarrolla.

Este lanzamiento supone una importante ampliación de la plataforma Araceli, declaró Matt Beaudet, presidente y director ejecutivo de Araceli Biosciences. Nuestro objetivo no es simplemente agilizar la obtención de imágenes, sino ayudar a los científicos a generar los datos biológicos de alta calidad necesarios para el descubrimiento de fármacos modernos. Endeavor Live Cell traslada este mismo enfoque de plataforma a la biología dinámica, donde la velocidad, la consistencia y la compatibilidad con la automatización resultan esenciales.

El sistema permite obtener imágenes en intervalos de aproximadamente cuatro minutos en placas completas de 1.536 pocillos. Esta capacidad posibilita que la biología celular viva y cinética se integre en flujos de trabajo de ultra alto rendimiento, donde la sincronización, la consistencia en toda la placa y la compatibilidad con la automatización son fundamentales para cerrar el ciclo entre el experimento, el análisis y la toma de decisiones.

Endeavor Live Cell admite aplicaciones en las que el comportamiento celular cambia rápidamente, entre ellas:

Respuesta a compuestos

Monitorización de la salud y viabilidad celular

Cribado fenotípico

Seguimiento del crecimiento de organoides y esferoides

Otros ensayos cinéticos que se benefician de mediciones frecuentes a gran escala

El sistema se desarrolló en colaboración con Okolab, aprovechando la experiencia de Okolab en la incubación de células vivas y el control ambiental, junto con la plataforma de imágenes de ultra alto rendimiento de Araceli.

En Okolab nos enorgullece colaborar con Araceli en Endeavor Live Cell, comentó Lara Petrak, directora de ventas de Okolab USA. Al combinar un control ambiental estable y fiable de células vivas con la velocidad, la escalabilidad y la plataforma preparada para la automatización de Araceli, este sistema ofrece a los científicos una nueva y potente forma de estudiar la biología dinámica en campañas de cribado a gran escala.

Con Endeavor Live Cell, Araceli continúa consolidando su posición como proveedor clave de infraestructura de imagen para el descubrimiento de fármacos mediante IA, ayudando a los investigadores a generar los datos celulares necesarios para la experimentación en entornos de laboratorio controlados (Lab-in-the-Loop). Para más información, visite www.aracelibio.com.

Acerca de Araceli Biosciences

Araceli Biosciences desarrolla plataformas de imágenes celulares de alto rendimiento diseñadas para ayudar a los investigadores a generar datos biológicos escalables y reproducibles para el descubrimiento de fármacos y aplicaciones de cribado avanzado.

Acerca de Okolab

Okolab diseña y fabrica soluciones de control ambiental para microscopía y otras aplicaciones exigentes, proporcionando a los investigadores condiciones estables y precisas durante los experimentos con células vivas.

Contacto para los medios

Don WeldonVicepresidente de Marketing, Araceli Biosciencesinfo@aracelibio.com+1 971-279-6042www.aracelibio.com

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